O Liberal chevron right Belém chevron right

Arquidiocese de Belém divulga programação para o período da COP 30; confira

A atuação da Arquidiocese de Belém na COP 30 será em duas frentes: a participação da Santa Sé e a ação pastoral da Igreja

Laura Serejo*
As mudanças de cargos acontecem até o mês de março do ano que vem. (Reprodução / Arquidiocese de Belém)

A Arquidiocese de Belém anunciou sua programação oficial para o período da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), que será entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025, na capital paraense. A Igreja Católica participa com ações pastorais e de mobilização social, promovendo debates, formações e atividades voltadas ao cuidado da Casa Comum, em alinhamento com as encíclicas Laudato Si’ e Laudate Deum.

Participação da Igreja Católica na COP 30

A atuação da Arquidiocese de Belém na COP 30 será em duas frentes: a participação da Santa Sé e a ação pastoral da Igreja. No âmbito da Santa Sé, a Arquidiocese será responsável por toda a logística e hospedagem da delegação da Santa Sé, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e do Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho (CELAM). A coordenação arquidiocesana está sob a liderança de Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Emérito de Belém.

O Vaticano confirmou a presença de dez representantes diretos da Santa Sé, liderados pelo Cardeal Pietro Parolin, Secretário de Estado da Santa Sé, que representará o Papa. O Núncio Apostólico no Brasil, Dom Giambattista Diquattro, atuará como chefe adjunto da delegação.

A equipe ainda contará com leigos e especialistas em diversas áreas, incluindo membros do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, da Sala de Imprensa da Santa Sé, do Dicastério para Cultura e Educação e da Direção de Infraestruturas e Serviços.

A delegação arquidiocesana incluirá ainda:

  • Dom Julio Endi Akamine, Arcebispo Metropolitano de Belém;
  • Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Emérito e presidente da Coordenação Arquidiocesana da COP 30;
  • Dom Paulo Andreolli, Bispo Auxiliar de Belém e Coordenador Arquidiocesano da Comissão de Preparação e Acompanhamento da COP 30.

Representantes das presidências da CNBB, CELAM, Conferências Episcopais Asiáticas (FABC) e da África e Madagascar (SECAMA) também integrarão a delegação.

A Igreja Católica terá acesso à Blue Zone da COP 30, além da Green Zone, participando de atividades promovidas pela Arquidiocese de Belém. Toda a logística e hospedagem da delegação será organizada pela Arquidiocese em parceria com autoridades estaduais e federais, com alojamento em uma casa de retiros católica da capital.

Programação pastoral da Arquidiocese

Entre os dias 11 e 16 de novembro, a Arquidiocese de Belém promoverá atividades pastorais em quatro polos da Região Metropolitana: centro de Belém, Icoaraci, Ananindeua e Santa Bárbara. A programação inclui painéis temáticos, oficinas, tendas expositivas, celebrações litúrgicas, apresentações culturais e ações de sensibilização.

O objetivo é criar espaços de escuta, partilha e engajamento frente aos desafios socioambientais, fortalecendo a Pastoral da Ecologia Integral e incentivando uma verdadeira conversão ecológica nas comunidades.

No dia 12 de novembro, a programação contará com uma coletiva de imprensa da CNBB Nacional, às 14h, seguida de palestra e, às 19h, da Caminhada dos Mártires da Casa Comum, que sairá do Colégio Santa Catarina de Sena em direção à Basílica Santuário Nossa Senhora de Nazaré.

Distribuição por polos

  • Polo Social (Colégio Santa Catarina de Sena): movimentos sociais, ONGs católicas, congregações, institutos e novas comunidades.
  • Polo Educação e Saúde (Faculdade Católica de Belém): pastoral universitária, instituições de ensino superior, pastoral da saúde e hospitais.
  • Polo Juventude (Santuário São João Batista e Nossa Senhora das Graças – Icoaraci): juventude, pastorais da educação, da criança e familiar.
  • Polo Sustentabilidade (Santa Bárbara): paróquias, grupos e comunidades da Região Episcopal Nossa Senhora do Ó (Benevides, Santa Bárbara, Murinin, Benfica e Mosqueiro).

A programação completa está disponível no site oficial da Arquidiocese de Belém: arquidiocesedebelem.com.br/cop30.

*Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidades)  




