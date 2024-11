​Arquidiocese de Belém busca retomada das obras do Centro Juvenil

A Arquidiocese de Belém fez um novo apelo para arrecadar recursos e concluir a construção do Centro Juvenil Arquidiocesano (CJA), no bairro do Castanheira, em Belém. As obras, iniciadas em fevereiro deste ano, enfrentam dificuldades financeiras que reduziram o ritmo do projeto, planejado para ser inaugurado em julho de 2025.

Com um orçamento inicial ​de R$ 800 mil, a arrecadação atingiu apenas metade do valor necessário, o que resultou na paralisação parcial das obras. O bispo auxiliar de Belém, dom Antônio de Assis Ribeiro, explicou que cerca de 55% da construção já foi concluída, mas ainda faltam R$ 500 mil para a finalização, que envolve a compra de mobília e equipamentos.

O CJA será um espaço multifuncional com salas de aula, capela, cozinha, refeitórios, lanchonete, quadra esportiva, salões e quartos para até 200 pessoas. A estrutura visa atender jovens da Região Metropolitana de Belém, que somam 353 mil dos 578 mil identificados por levantamentos feitos pela Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fabespa) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Dom Antônio destacou que o projeto tem um caráter preventivo, buscando fortalecer os jovens antes que sejam atingidos por problemas sociais como drogas e abandono. “A nossa preocupação é realizar um trabalho ​que prepare os jovens para enfrentar os desafios de maneira inteligente e consciente”, afirmou.

A iniciativa, que conta com o apoio da CNBB, cedeu à Arquidiocese um prédio no bairro Castanheira, próximo ao DENIT. Apesar de ter recebido contribuições de empresários e benfeitores, os custos de readaptação e ampliação esgotaram os recursos disponíveis.

Faça a sua doação

As contribuições podem ser realizadas via PIX, utilizando a chave CNPJ 01.563.864.0001/84. Mais informações sobre o projeto e sua localização estão disponíveis em https://g.co/kgs/2ayBpBj.