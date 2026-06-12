Áreas com falhas no abastecimento de água em Belém receberão intervenções; veja os bairros

Bairros de Belém que enfrentam problemas de pressão na rede e interrupções no abastecimento de água devem receber intervenções nos próximos meses, conforme detalhado pela concessionária Águas do Pará. As ações incluem serviços de manutenção, recuperação da infraestrutura, modernização de equipamentos e mudanças na operação do sistema de distribuição. Entre as áreas contempladas estão Marco, Coqueiro, Pedreira, Guamá, Sacramenta, Cremação, Marambaia, Curió-Utinga, Souza, Telégrafo e Umarizal.

A companhia, no entanto, não detalhou ainda o cronograma completo do serviço. De acordo com a empresa, a proposta é recuperar estruturas consideradas essenciais para a distribuição de água e ampliar a capacidade operacional do sistema. As intervenções serão realizadas de forma gradual e incluem medidas para reduzir interrupções emergenciais, diminuir o número de consumidores afetados por falhas no abastecimento e reduzir o tempo necessário para restabelecer o serviço.

Modernização

Entre os serviços previstos estão a modernização dos sistemas elétricos, de automação e de controle das unidades operacionais. A concessionária também informou que está ampliando as equipes que atuam no período noturno para acelerar o atendimento de ocorrências e reduzir impactos aos moradores.

As primeiras ações já foram executadas. No dia 7 de junho, foi realizada uma manutenção preventiva em uma válvula responsável por controlar a distribuição de água para os bairros Terra Firme, Universitário, parte do Marco e Guamá. Após a conclusão do serviço, as equipes passaram a monitorar os efeitos da intervenção sobre a pressão e a vazão da água na região. De acordo com a empresa, já houve melhora nesses indicadores.

Capacidade operacional

O sistema de abastecimento que atende a Região Metropolitana de Belém é composto por estações de tratamento, reservatórios e mais de 3,5 mil quilômetros de redes de distribuição. Segundo a concessionária, parte dessa estrutura passou a exigir intervenções mais profundas para recuperar sua capacidade operacional diante do crescimento urbano.

A empresa também informou que está ampliando o monitoramento da rede por meio de equipamentos conhecidos como loggers, utilizados para medir a pressão da água. O sistema permitirá acompanhar, em tempo real, dados como pressão, vazão e desempenho dos equipamentos, facilitando a identificação de problemas e a adoção de medidas corretivas.

“Nossa prioridade é tornar o sistema mais eficiente e resiliente. Estamos atuando em pontos estratégicos da rede para recuperar estruturas importantes e aumentar gradualmente a regularidade da distribuição de água para a população”, afirma André Facó, diretor-presidente da Águas do Pará.

Suspensão temporária

A concessionária informou ainda que algumas intervenções poderão exigir interrupções temporárias e programadas no abastecimento. Nesses casos, os consumidores serão avisados previamente pelos canais oficiais da empresa.

Para receber os comunicados, a orientação é manter os dados cadastrais atualizados. O caminhão itinerante da Águas do Pará está percorrendo bairros da capital para realizar atendimentos presenciais. Também é possível entrar em contato com a empresa pelo telefone 0800 091 0091, disponível para ligações e mensagens via WhatsApp.

Segundo a concessionária, os resultados das intervenções devem ser observados gradualmente, conforme as obras e serviços forem concluídos e avaliados pelas equipes técnicas. As ações integram o plano de investimentos da empresa na infraestrutura de saneamento da capital paraense.