Arcos do Círio na Avenida Nazaré começam a ser revitalizados para receber novo cartaz

Os Arcos localizados na Avenida Nazaré, símbolos da festividade do Círio de Nazaré, começam a ser retirados nesta quinta-feira (22). A ação tem como objetivo revitalizar a estrutura para receber o novo Cartaz do Círio 2025, que será apresentado no dia 31 de maio. A previsão é que os Arcos voltem a funcionar no dia 1º de junho, após a apresentação oficial.

Atualmente, há apenas dois arcos, instalados na Avenida Nazaré, entre a Avenida Generalíssimo Deodoro e a Travessa 14 de Março. Os painéis centrais seguem o layout do Cartaz Oficial do Círio de cada ano. Por isso, a finalização da estrutura só será concluída após a divulgação do novo cartaz.

Os Arcos passarão por ajustes, lavagem, pintura da estrutura de ferro, revisão na iluminação e troca dos painéis.

Confira o cronograma

22 a 23 de maio: Desmontagem dos Arcos

23 a 30 de maio: Ajustes, lavagem, revisão na iluminação e pintura da estrutura

25 a 31 de maio: Montagem da estrutura e instalação da nova plotagem

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidade