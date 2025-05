Novo Santuário de Nazaré deve começar a ser construído até julho, anuncia DFN

A construção do novo Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém, deve começar até julho deste ano, conforme previsão da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN). O projeto contará com um investimento de R$ 48 milhões, recurso que será repassado pelo Governo do Estado ainda neste primeiro semestre, segundo a DFN. A doação foi oficializada em outubro do ano passado.

A informação foi divulgada na edição desta quarta-feira (14) do programa de rádio “O Passo a Passo da Festa 2025”, transmitido semanalmente às quartas-feiras, às 20h, pela Rádio Nazaré, e apresentado pelo diretor da DFN, Jorge Xerfan.

Com o novo santuário, a expectativa é de ampliar a estrutura de acolhimento aos devotos que participam do Círio de Nazaré e das demais romarias e atividades religiosas ao longo do ano. A nova construção deverá reunir modernidade e devoção, consolidando-se como um importante ponto de peregrinação, bem como um espaço permanente de visitação turística e espiritualidade na capital paraense.

Arraial de Nazaré

A DFN também adiantou que, com o avanço das obras do novo santuário, o Arraial de Nazaré deste ano trará novidades na programação e estrutura, o que será detalhado nos próximos meses. A proposta é garantir que a tradição seja mantida, ao mesmo tempo em que se promove uma renovação nos espaços e atrações.

Círio Musical 2025

Outro destaque anunciado durante o programa foi a finalização da programação do Círio Musical 2025, evento que reúne artistas católicos e atrações culturais no período do Círio. A grade de atrações já está definida e será divulgada em breve pela organização da festividade.

Cestas das Mães

Durante o programa, também foi destaque a campanha “Cestas das Mães”, promovida pelo Círio Solidário 2025. A iniciativa busca arrecadar doações para a compra de cestas básicas no valor de R$ 75, que serão destinadas a mães em situação de vulnerabilidade social. Até o momento, cerca de 250 cestas já foram arrecadadas, e a primeira doação ocorreu no Dia das Mães, com a entrega de 100 cestas à Associação Pará Solidário e ao Abrigo Santa Rita de Cássia. As contribuições podem ser feitas por pix, utilizando as chaves doe@ciriodenazare.com.br ou campanhacestasdasmaes@uorak.com.