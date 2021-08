Com quadro de saúde estável, arcebispo de Belém segue hospitalizado

O arcebispo de Belém, dom Alberto Taveira, continua hospitalizado na capital paraense, onde deverá permanecer pelo tempo necessário para completa recuperação dos desconfortos pós-operatório. Segundo informações da Arquidiocese de Belém, o quadro de saúde é estável, mas requer mais tempo para recuperação, mediante medicamentos e fisioterapia.

“Para o acompanhamento de Dom Alberto há uma junta médica com diversos profissionais e total atenção necessária em tempo real. A sua permanência no hospital também se faz necessário devido sua sensibilidade de saúde e idade, 71 anos”, diz a nota da entidade.

No dia 17 de agosto o arcebispo passou por um procedimento cirúrgico para correção da hérnia na região lombar (artrodese da coluna lombar). No dia 18, teve alta médica mediante orientações e cuidados necessários para sua recuperação. Dia 24, porém, foi hospitalizado devido dores na perna esquerda, quando não se encontrava em estado de repouso. Desde então, segue com acompanhamento médico e realização de exames constante.