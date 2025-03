Arborização no canal do Tucunduba começa com o plantio de 500 mudas

A comunidade da Terra Firme recebeu o plantio de 500 mudas de espécies nativas nas margens do rio Tucunduba, em Belém. A arborização urbana é uma iniciativa da Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e em parceria com a Associação Defensores do Rio Tucunduba. O plantio começou a ser realizado nesta quarta-feira (26/03). O esforço conjunto busca revitalizar o local, para evitar o assoreamento do rio e proporcionar conforto térmico em um dos bairros mais carentes de áreas verdes da capital paraense.

A ideia é que a ação ambiental na área do rio Tucunduba seja referência no programa municipal de arborização. “Nós vamos além do plantio dessas 500 mudas. Vamos trazer nossa equipe de educação ambiental, promover oficinas de coleta seletiva, de compostagem, somando positivamente a essa ação de arborização que a partir de agora terá apoio do projeto Belém Verde, pois faremos daqui um projeto-piloto de arborização”, anunciou a titular da Semma, Juliana Nobre.

O plantio, que abrange um trecho significativo do rio que corta os bairros Canudos, Terra Firme e Universitário, além de parte dos bairros Guamá, São Brás, Marco e Curió-Utinga, priorizou a Terra Firme devido à histórica ocupação desordenada do bairro, que resultou em pouca arborização e o aparecimento do fenômeno de ilhas de calor.

Os moradores do entorno do Tucunduba esperam que a iniciativa traga melhorias para o espaço. “Vai melhorar muito, pois aqui é muito quente, principalmente pela manhã, se essas árvores crescerem, aqui vai ter sombra, vai ficar muito melhor pra nós que moramos aqui”, afirma Sebastião de Jesus, que mora há 60 anos no local.

Árvores nativas

As 500 mudas selecionadas para o plantio incluem espécies como paliteiras, açaizeiros, mamoranas e pau-preto, todas nativas da região amazônica e adaptadas às condições do solo local. A escolha dessas espécies e do local para plantio teve participação do Grupo Defensores do Tucunduba.

“Todos nós que estamos engajados no Defensores fazemos essas ações para preservar o meio ambiente. Nós queremos arborizar toda a margem do rio Tucunduba, mas também identificar outras áreas para fazer plantio na Terra Firme”, afirma José Maria Souza, que faz parte do grupo.

Parceria

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) contribui com os Defensores do Tucunduba na orientação aos moradores, fornecendo técnicas de manejo das mudas plantadas e ministrando palestras sobre preservação do meio ambiente.

O plantio de mudas dessa primeira etapa deve ser concluído na sexta-feira, 28. A equipe de educação ambiental da Semma vai reunir com o Grupo dos Defensores para definir a data da próxima etapa de plantio às margens do rio Tucunduba.