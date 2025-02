Prefeitura de Belém faz levantamento de mudas para ampliar arborização urbana

Para expandir a arborização de Belém, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), realizou uma visita técnica à Granja Modelo, localizada na BR-316, em Ananindeua. O levantamento, feita nesta quarta-feira (12), teve como objetivo identificar as espécies disponíveis e avaliar a infraestrutura necessária para fortalecer as áreas verdes da capital.

A secretária municipal de Meio Ambiente, Juliana Nobre, destacou a importância da visita para o planejamento da arborização urbana. "Nós viemos aqui fazer um levantamento detalhado das mudas produzidas, identificando as espécies mais adequadas para o conforto térmico da cidade. Nosso desafio é escolher árvores que demandem menos manutenção e que se adaptem melhor ao solo de Belém. Além disso, avaliamos quais equipamentos precisam de manutenção para dar suporte ao trabalho da Granja Modelo", explicou.

A Granja Modelo é um espaço essencial para a estrutura verde da cidade, sendo responsável pela produção de mudas destinadas ao paisagismo urbano e áreas verdes nos distritos de Mosqueiro, Outeiro, Cotijuba e Icoaraci. A engenheira agrônoma e chefe de divisão da unidade, Iêda Lima, ressaltou a diversidade de espécies cultivadas no local.

"Temos espécies como ipê, pau preto, sibipiruna, além de palmeiras nativas como açaí e pupunha. Atualmente, contamos com aproximadamente 500 mil mudas, que atendem projetos de paisagismo e arborização das praças e ruas da cidade. Também cultivamos plantas medicinais, que são importantes para pesquisas e projetos ambientais", afirmou.

Além da produção de mudas, a Granja Modelo mantém parcerias sustentáveis, como o reaproveitamento de restos de alimentos de dois shoppings de Belém para produção de compostagem, promovendo um ciclo sustentável no processo de arborização.

Escolha correta das espécies e o planejamento urbano

A visita também contou com a presença de técnicos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), que reforçaram a importância do trabalho conjunto para a escolha correta das espécies e o planejamento urbano. A engenheira florestal e pesquisadora da Embrapa Amazônia Oriental, Noemi Vianna, explicou que a iniciativa está alinhada à reativação da Câmara Técnica de Arborização Urbana de Belém.

"O grande desafio da arborização é escolher as espécies adequadas para cada espaço da cidade. Esse planejamento exige conhecimento da biodiversidade da Amazônia e precisa ser adaptado de acordo com as características de cada bairro. Essa visita possibilitou a troca de experiências entre os técnicos e o fortalecimento das estratégias de plantio. A Câmara Técnica de Arborização Urbana faz parte do Conselho Municipal de Meio Ambiente e reúne especialistas para definir as melhores diretrizes para a cidade. Além dela, o conselho também conta com outras câmaras, como a de Educação Ambiental e a Jurídica, que atuam em diferentes frentes para a preservação ambiental de Belém", ressaltou.