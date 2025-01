Arborização: Belém tem meta de plantar 2 mil mudas por mês em 2025

Fazer o plantio de duas mil mudas por mês em 2025, em Belém. A meta, considerada ousada, foi anunciada, nesta sexta-feira (10), pelo prefeito Igor Normando. Pela manhã, ele participou do plantio de espécies na avenida Visconde de Inhaúma, próximo à avenida Dr. Freitas, em alusão ao aniversário dos 409 anos de Belém. “Esse é um momento importante, onde nós estamos cuidando da área verde da nossa cidade. Belém, embora seja no coração da Amazônia, é uma das capitais com o menor índice de área verde preservada do nosso país entre as capitais”, disse.

“E nós precisamos superar tudo isso. Então temos uma meta ousada para esse primeiro ano e sempre aumentando nos anos seguintes”, afirmou. A meta da prefeitura é que Belém fique entre as três cidades mais arborizadas do país entre as capitais. “A nossa meta inicial é que a gente possa fazer o plantio de 2 mil mudas por mês na cidade e aumentando da forma que a gente vai reorganizando essa estratégia, inclusive fazendo também a manutenção da nossa área verde. Nós temos perdido muitas árvores com as chuvas, devido à falta de manutenção, devido à falta de planejamento nessa manutenção”, afirmou o prefeito.

A secretária municipal de Meio Ambiente (Semma), Juliana Nobre, disse que o objetivo é transformar Belém em uma das cidades “mais verdes” do Brasil. "Hoje foram plantadas 17 espécies. Aqui é rota da COP 30. E vamos fazer esse plantio no resto da cidade", afirmou.