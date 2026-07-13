Após vistorias, Parque da Cidade será reaberto nesta terça-feira (14/7)

O espaço estava fechado desde a última quarta-feira (9/7), quando Kelvin Riquelme Paixão da Rocha, de 16 anos, morreu após sofrer uma descarga elétrica em uma pista de skate do local

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De acordo com a Secult, a reabertura do parque à população permanecerá no horário habitual, das 8h às 22h, com entrada permitida até as 21h30. Além disso, a Secretaria afirmou que as atividades da 2ª Colônia de Férias Pública do Parque também serão retomadas a partir das 8h.

As ações da Colônia de Férias acontecem de terça a sexta-feira, das 8h às 11h e das 15h às 19h. Durante os finais de semana de julho, há previsão de atividades especiais e demonstrações esportivas. Cerca de 1.800 pessoas são esperadas diariamente no evento.

A 2ª Colônia de Férias Pública conta com diferentes atividades, como oficinas e torneios de futebol, vôlei, basquete, handebol, tênis, beach tennis, frescobol, circuito funcional, tênis de mesa, ginástica, dança, caminhadas orientadas e jogos cooperativos. Além disso, o público também participa de ações recreativas na Esplanada das Fontes, playground e academia ao ar livre. No total, 28 profissionais — entre eles educadores físicos, coordenadores e monitores — devem conduzir a programação.

A morte do adolescente

Segundo familiares, Kelvin havia passado a tarde jogando futebol com amigos no parque e, no momento em que deixava o local para voltar para casa, atravessou a área da pista de skate, onde recebeu a descarga elétrica. Os outros adolescentes que estavam com ele não ficaram feridos.

A irmã da vítima, Jhullyelen da Rocha, relatou que os amigos correram para pedir ajuda aos seguranças após o episódio e, posteriormente, foram eles próprios que comunicaram a família sobre o ocorrido.

Nas redes sociais, vídeos gravados logo após o acidente mostram o adolescente desacordado próximo à pista de skate conhecida como bowl. Em uma das gravações, pessoas que estavam no local afirmam que o grupo não utilizava a pista para andar de skate no momento do acidente, mas estava nas proximidades durante a chuva. Até o momento, porém, não há confirmação oficial sobre a dinâmica exata do ocorrido.