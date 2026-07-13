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Após vistorias, Parque da Cidade será reaberto nesta terça-feira (14/7)

O espaço estava fechado desde a última quarta-feira (9/7), quando Kelvin Riquelme Paixão da Rocha, de 16 anos, morreu após sofrer uma descarga elétrica em uma pista de skate do local

Saul Anjos

13 de julho de 2026 às 15:53

Parque da Cidade, em Belém.

Parque da Cidade, em Belém. ( Foto: Augusto Miranda / Agência Pará )

O Parque da Cidade será reaberto nesta terça-feira (14/7), em Belém. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult) no X, antigo Twitter, nesta segunda (13/7). O espaço estava fechado desde a última quarta-feira (9/7), quando Kelvin Riquelme Paixão da Rocha, de 16 anos, morreu após sofrer uma descarga elétrica em uma pista de skate do local. Desde então, o espaço havia sido interditado para realização de vistorias e manutenção na infraestrutura, aguardando liberação do Corpo de Bombeiros.

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De acordo com a Secult, a reabertura do parque à população permanecerá no horário habitual, das 8h às 22h, com entrada permitida até as 21h30. Além disso, a Secretaria afirmou que as atividades da 2ª Colônia de Férias Pública do Parque também serão retomadas a partir das 8h.

As ações da Colônia de Férias acontecem de terça a sexta-feira, das 8h às 11h e das 15h às 19h. Durante os finais de semana de julho, há previsão de atividades especiais e demonstrações esportivas. Cerca de 1.800 pessoas são esperadas diariamente no evento.

A 2ª Colônia de Férias Pública conta com diferentes atividades, como oficinas e torneios de futebol, vôlei, basquete, handebol, tênis, beach tennis, frescobol, circuito funcional, tênis de mesa, ginástica, dança, caminhadas orientadas e jogos cooperativos. Além disso, o público também participa de ações recreativas na Esplanada das Fontes, playground e academia ao ar livre. No total, 28 profissionais — entre eles educadores físicos, coordenadores e monitores — devem conduzir a programação.

A morte do adolescente

Segundo familiares, Kelvin havia passado a tarde jogando futebol com amigos no parque e, no momento em que deixava o local para voltar para casa, atravessou a área da pista de skate, onde recebeu a descarga elétrica. Os outros adolescentes que estavam com ele não ficaram feridos.

A irmã da vítima, Jhullyelen da Rocha, relatou que os amigos correram para pedir ajuda aos seguranças após o episódio e, posteriormente, foram eles próprios que comunicaram a família sobre o ocorrido.

Nas redes sociais, vídeos gravados logo após o acidente mostram o adolescente desacordado próximo à pista de skate conhecida como bowl. Em uma das gravações, pessoas que estavam no local afirmam que o grupo não utilizava a pista para andar de skate no momento do acidente, mas estava nas proximidades durante a chuva. Até o momento, porém, não há confirmação oficial sobre a dinâmica exata do ocorrido.

 O corpo de Kelvin foi sepultado na última sexta-feira (10/7), em um cemitério localizado no bairro do Tapanã, em Belém.

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