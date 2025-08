Após velório, cortejo nas ruas de Belém marca despedida ao pastor Firmino, da Assembleia de Deus

Após o velório realizado no Templo Central da Assembleia de Deus, em Belém, o caixão com o corpo do pastor Firmino Gouveia, líder histórico da igreja na capital paraense, seguiu em cortejo pelas ruas da cidade na tarde desta quarta-feira (6). Um caminhão do Corpo de Bombeiros conduziu o caixão até o Cemitério Santa Izabel, onde foi realizado o sepultamento, em meio a homenagens de fiéis, membros da igreja, familiares e amigos.

Trechos da avenida Governador José Malcher, no centro da capital, foram tomados por pessoas que foram se despedir do pastor Firmino. Em um vídeo enviado ao Grupo Liberal, é possível ver diversos admiradores acompanhando o cortejo, que foi precedido por um culto no Templo Central, às 16h. O sepultamento estava previsto para as 17h, conforme divulgado nas redes sociais da Assembleia de Deus.

Reconhecimento

O pastor morreu na noite da última terça-feira (5), aos 100 anos. Ele, que é considerado uma das personalidades mais marcantes da história da Assembleia de Deus em Belém., estava internado havia 15 dias no Hospital Beneficente Portuguesa, na capital paraense, e faleceu em decorrência de falência progressiva dos órgãos e insuficiência respiratória.

Reconhecido como o sétimo líder da igreja-mãe da Assembleia de Deus, Firmino atuou por décadas como pastor e missionário, dedicando sua vida à evangelização, à fé pentecostal e ao serviço à comunidade evangélica.

A confirmação da morte foi feita por meio das redes sociais da Assembleia de Deus em Belém. “Hoje, às 20h15, nos despedimos do nosso querido Pastor Firmino da Anunciação Gouveia, que partiu para a eternidade aos 100 anos de idade, deixando um legado inestimável de fé, humildade e serviço ao Reino de Deus”, diz a publicação.