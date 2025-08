Pará decreta luto oficial de três dias pela morte do pastor Firmino Gouveia

O Governo do Estado do Pará decretou luto oficial de três dias pela morte do pastor Firmino da Anunciação Gouveia, ocorrida na noite desta terça-feira (5), aos 100 anos. A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE), como forma de homenagear uma das figuras mais emblemáticas da história da Assembleia de Deus em Belém.

Firmino estava internado havia 15 dias no Hospital Beneficente Portuguesa, na capital paraense, e faleceu em decorrência de falência progressiva dos órgãos e insuficiência respiratória.

Reconhecido como o sétimo líder da igreja-mãe da Assembleia de Deus, Firmino Gouveia dedicou décadas à missão pastoral e evangelística, sendo um dos grandes expoentes da fé pentecostal no Pará. Sua trajetória foi marcada por uma vida de serviço, humildade e liderança espiritual junto à comunidade evangélica.

O velório acontece nesta quarta-feira (6), no Templo Central da Assembleia de Deus, localizado na avenida Governador José Malcher, bairro de Nazaré. Após a cerimônia, o corpo será levado ao Cemitério de Santa Izabel, no bairro do Guamá.

Em publicação nas redes sociais, o governador Helder Barbalho lamentou a perda e prestou homenagem ao pastor. “Recebo com pesar a notícia do falecimento do pastor Firmino Gouveia. Um homem de fé e exemplo, que dedicou sua vida ao próximo. Tive a honra de homenageá-lo pelos seus 100 anos com a Comenda do Mérito do Grão-Pará. Que Deus conforte sua família e toda a comunidade evangélica. Seu legado permanece. Decreto luto oficial pela morte do pastor Firmino”, declarou o governador.

O decreto estadual reforça o reconhecimento à trajetória do líder religioso. “Considerando o justo reconhecimento pelo exemplo de vida dedicada à igreja e contribuição legada a todos os paraenses, considerando, ainda, a necessidade de expressar sentimentos de profundo pesar pela perda irreparável desse ilustre religioso, declaro luto oficial no Estado do Pará, por 3 (três) dias, a contar de 5 de agosto do [ano] corrente, em memória do Pastor Firmino da Anunciação Gouveia”, diz o documento.