Após polêmica, Ministro do Turismo confirma presença de pratos típicos paraenses no cardápio da COP

A decisão de excluir o açaí, o tucupi e a maniçoba do cardápio oficial da COP 30, em Belém, gerou repercussão nas redes sociais. O documento da Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI), divulgado esta semana, justificou a restrição - do açaí - alegando risco de contaminação por Trypanosoma cruzi, a Doença de Chagas, quando não pasteurizado. Em resposta à polêmica, o Ministro do Turismo, Celso Sabino, afirmou nas redes sociais, neste sábado (16), que os pratos típicos da culinária paraense estarão presentes no evento.

“Vai ter tacacá, vai ter açaí e vai ter maniçoba, sim, na COP da Floresta. A movimentação nas redes sociais de reação ao edital publicado pela OEI para a seleção da gastronomia que vai atender os espaços da COP dentro da Green Zone, da Blue Zone, dos espaços oficiais da COP 30”, iniciou, em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram.

Sabino reconheceu que a organização, em suas palavras, ‘cometeu um grave erro impedindo a entrada dos principais produtos da gastronomia paraense’. “A nossa gastronomia é conhecida mundialmente pela sua qualidade e pelo seu sabor inigualável. A cidade de Belém é reconhecida inclusive pela Unesco como cidade criativa da gastronomia”, afirmou.

O Ministro informou ainda que entrou em contato com o secretário especial da COP, Valter Correia da Silva, e com a Casa Civil para tratar do assunto. Segundo ele, a situação deve ser corrigida nos próximos dias.

“Já conseguimos a palavra de ambos de que essa correção será feita e, nesta próxima semana, este edital será republicado, permitindo sim que a nossa COP, além de ser a COP da Floresta, vai ser também a COP da melhor gastronomia do planeta”, disse.