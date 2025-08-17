Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Empresários apostam em hospedagens alternativas na reta final para a COP 30

Expectativa é de que Círio de Nazaré e eventos que antecedem a conferência funcionem como teste para hotéis, pousadas e novos empreendimentos na capital paraense

Gabi Gutierrez
fonte

Os empresários estão na reta final de preparação pro evento e contam com o Círio para testes. (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

A menos de três meses da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) em Belém, que será realizada de 10 a 21 de novembro de 2025, empresários paraenses estão na reta final das obras e adaptações para receber delegações internacionais, jornalistas e turistas. Hotéis, pousadas e hospedagem por temporada em Belém entram na fase decisiva, com reformas aceleradas, contratação de equipes e ajustes nos serviços.

A expectativa é de que o Círio de Nazaré deste ano, em outubro, e outros eventos previstos para setembro funcionem como eventos-teste para a rede hoteleira antes da conferência climática. “O Círio recebe milhares de pessoas e nos dá uma boa noção do que esperar na COP. É a oportunidade de testar operação, logística e atendimento”, afirma o empresário Nissim Tobelem, que investe na abertura de um novo hotel no centro histórico da capital paraense.

A estratégia para ampliar a capacidade de hospedagem em Belém inclui acordos com redes hoteleiras, uso de motéis e alojamentos temporários, aluguel por temporada e a chegada de navios-hotel. O governo do Pará e a Prefeitura de Belém, em parceria com o Governo Federal, lançaram a plataforma oficial de reservas operada pela Bnetwork — empresa que já atuou em outras edições da conferência. O site reúne mais de 600 opções de hospedagem na capital e em cidades próximas, com tarifas a partir de US$ 360 (cerca de R$ 1.900).

Para evitar abusos, a Defensoria Pública, o Ministério Público, o Procon/PA e a Procuradoria-Geral do Estado notificaram plataformas de hospedagem para excluir anúncios com valores muito acima da média. Em alguns casos, preços foram até 15 vezes maiores do que o normal. Delegações de países em desenvolvimento terão prioridade no acesso a tarifas subsidiadas, que podem chegar a R$ 1.600 por diária.

Obras aceleradas para hotéis em Belém

No centro histórico, Tobelem reforma um prédio de 150 anos para transformá-lo em hotel a tempo da COP 30 em Belém. O projeto prevê cerca de 30 vagas, priorizando conforto e atendimento personalizado. “Estamos preparando preços competitivos e compatíveis com o mercado. Belém sabe receber e queremos que cada visitante sinta vontade de voltar”, afirma.

Ele revela que a diária está sendo estudada com café da manhã opcional. O cardápio vai incluir frutas, pães, ovos e pratos típicos. "Queremos chegar a um preço justo, para que as pessoas possam sentir interesse em voltar. Isso vai depender da demanda e aos poucos estamos recebendo contatos pesquisando hospedagem para o Círio e para o show da Mariah também", explicou.  

O empresário destaca que a preparação para o evento aquece também a construção civil, com aumento na demanda por materiais e serviços. “Os fornecedores estão com alta procura e os profissionais, com agenda cheia. É um movimento que agita toda a cidade”, revelou o empresário destacando que os preparativos tem sido 24h, para acompanhar as agendas de fornecedores e prestadores de serviço.

Embora haja uma grande quantidade de pessoas investindo, esse mercado, segundo Nissim, vive um bom momento. "Temos fomento, a cidade tá mais bem cuidada e temos mais oportunidades de aprimorar nossos empreendimentos. Isso é vantajoso demais", revelou.

Hospedagem para COP 30 e legado para o turismo

Além dos hotéis em Belém, imóveis particulares estão sendo adaptados para aluguel por temporada. Há negociações para instalação de navios-hotel que atenderão delegações com orçamento reduzido. Cerca de 500 quartos já foram reservados para representantes de países de menor poder econômico.

A expectativa é que parte dessa estrutura permaneça após a conferência, fortalecendo o turismo regional. Para Tobelem, a COP 30 em Belém é uma oportunidade de mostrar a cidade para o mundo. “Há décadas ouvimos que Belém não tinha condições de sediar eventos desse porte. Agora estamos provando o contrário”, diz.

 

