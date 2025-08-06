Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Presidente da COP 30 reconhece alta nos preços de hospedagem em Belém

André Corrêa do Lago afirma que valores das diárias “estão muito acima” de outras edições, mas garante que conferência será mantida na capital paraense

Gabi Gutierrez

O presidente da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), André Corrêa do Lago, reconheceu que os preços de hospedagem em Belém (PA) estão elevados para o período do evento, previsto para novembro de 2025. A declaração foi dada nesta quarta-feira (6), durante audiência na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados.

Pressão internacional por mudança de sede

“Os preços realmente estão muito acima do que de outras COPs”, disse Corrêa do Lago, ressaltando que o governo está buscando soluções para o problema e descartando a possibilidade de mudança da sede.

Nas últimas semanas, delegações estrangeiras levantaram preocupações sobre os valores cobrados por hotéis da capital paraense. A alta nos preços motivou discussões sobre a viabilidade de manter o evento em Belém, mas, segundo o presidente da COP 30, a realização na cidade está confirmada.

VEJA MAIS

image COP 30 será momento de 'ajuste', diz André Corrêa do Lago
Embaixador cita saída dos EUA do Acordo de Paris e reforça a importância da presença internacional em Belém durante a conferência climática.


image 'Precisamos cobrar compromisso dos países desenvolvidos', diz ministra Sonia Guajajara sobre COP30
Ministra dos Povos Indígenas destacou algumas prioridades para a Conferência como o reconhecimento dos territórios indígenas


image Presidente da Áustria anuncia que não vai participar da COP 30
País europeu será representado no evento climático pelo ministro do Meio Ambiente, Norbert Totschnig

A conferência deve reunir chefes de Estado, diplomatas, pesquisadores e representantes da sociedade civil de mais de 190 países, movimentando a economia local e a rede de serviços.

Governo e setor hoteleiro discutem soluções

Para conter a escalada nos preços, o governo do Pará se reuniu com representantes do setor hoteleiro nesta semana. Entre as medidas discutidas estão:

  • Ampliação de leitos na capital paraense;
  • Revisão dos valores das diárias durante o evento;
  • Mapeamento de hospedagens, que poderá auxiliar em fiscalizações.

Uma nota conjunta divulgada após o encontro reforça que as ações visam garantir condições adequadas para receber os participantes da COP 30, sem comprometer a imagem do evento.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ANDRE CORREA DO LAGO

belém sede da cop 30
COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda