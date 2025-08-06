Presidente da COP 30 reconhece alta nos preços de hospedagem em Belém

O presidente da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), André Corrêa do Lago, reconheceu que os preços de hospedagem em Belém (PA) estão elevados para o período do evento, previsto para novembro de 2025. A declaração foi dada nesta quarta-feira (6), durante audiência na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados.

Pressão internacional por mudança de sede

“Os preços realmente estão muito acima do que de outras COPs”, disse Corrêa do Lago, ressaltando que o governo está buscando soluções para o problema e descartando a possibilidade de mudança da sede.

Nas últimas semanas, delegações estrangeiras levantaram preocupações sobre os valores cobrados por hotéis da capital paraense. A alta nos preços motivou discussões sobre a viabilidade de manter o evento em Belém, mas, segundo o presidente da COP 30, a realização na cidade está confirmada.

A conferência deve reunir chefes de Estado, diplomatas, pesquisadores e representantes da sociedade civil de mais de 190 países, movimentando a economia local e a rede de serviços.

Governo e setor hoteleiro discutem soluções

Para conter a escalada nos preços, o governo do Pará se reuniu com representantes do setor hoteleiro nesta semana. Entre as medidas discutidas estão:

Ampliação de leitos na capital paraense;

Revisão dos valores das diárias durante o evento;

Mapeamento de hospedagens, que poderá auxiliar em fiscalizações.

Uma nota conjunta divulgada após o encontro reforça que as ações visam garantir condições adequadas para receber os participantes da COP 30, sem comprometer a imagem do evento.