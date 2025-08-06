Presidente da COP 30 reconhece alta nos preços de hospedagem em Belém
André Corrêa do Lago afirma que valores das diárias “estão muito acima” de outras edições, mas garante que conferência será mantida na capital paraense
O presidente da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), André Corrêa do Lago, reconheceu que os preços de hospedagem em Belém (PA) estão elevados para o período do evento, previsto para novembro de 2025. A declaração foi dada nesta quarta-feira (6), durante audiência na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados.
Pressão internacional por mudança de sede
“Os preços realmente estão muito acima do que de outras COPs”, disse Corrêa do Lago, ressaltando que o governo está buscando soluções para o problema e descartando a possibilidade de mudança da sede.
Nas últimas semanas, delegações estrangeiras levantaram preocupações sobre os valores cobrados por hotéis da capital paraense. A alta nos preços motivou discussões sobre a viabilidade de manter o evento em Belém, mas, segundo o presidente da COP 30, a realização na cidade está confirmada.
A conferência deve reunir chefes de Estado, diplomatas, pesquisadores e representantes da sociedade civil de mais de 190 países, movimentando a economia local e a rede de serviços.
Governo e setor hoteleiro discutem soluções
Para conter a escalada nos preços, o governo do Pará se reuniu com representantes do setor hoteleiro nesta semana. Entre as medidas discutidas estão:
- Ampliação de leitos na capital paraense;
- Revisão dos valores das diárias durante o evento;
- Mapeamento de hospedagens, que poderá auxiliar em fiscalizações.
Uma nota conjunta divulgada após o encontro reforça que as ações visam garantir condições adequadas para receber os participantes da COP 30, sem comprometer a imagem do evento.
