O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Presidente da Áustria anuncia que não vai participar da COP 30

País europeu será representado no evento climático pelo ministro do Meio Ambiente, Norbert Totschnig

Estadão Conteúdo
fonte

Evento será realizado em novembro deste ano, em Belém (PA) (Foto: Raphael Luz / Agência Pará)

O governo da Áustria anunciou que o presidente Alexander Van der Bellen não vai participar da COP 30, que será realizada em novembro em Belém do Pará, devido ao alto custo da viagem. A informação foi divulgada na segunda-feira, 4, pela rede pública de televisão austríaca ORF.

"Os custos particularmente altos da participação do presidente na COP deste ano não estão dentro do apertado orçamento da Presidência por razões logísticas", informou o gabinete presidencial à emissora.

Angela Mendes defende participação de comunidades amazônicas na COP 30
Presidente do Comitê Chico Mendes cobra responsabilidade dos países do Norte Global e valorização de quem vive no território

COP 30 divulga calendário de Dias Temáticos com foco em ação climática e inclusão
Cada data destaca ações e soluções prioritárias definidas nos 30 Objetivos-Chave da COP 30.

"O principal motivo (para a ausência do presidente da Áustria) é a consolidação orçamentária, que exige cortes de gastos e disciplina por parte de todos os órgãos públicos", acrescentou o comunicado emitido pelo gabinete presidencial austríaco.

O país europeu será representado no evento climático pelo ministro do Meio Ambiente, Norbert Totschnig.

Van der Bellen afirmou ter tomado a decisão após "cuidadosa consideração", e desejou que a COP 30 seja bem-sucedida.

Os altos preços cobrados pelos hotéis em Belém geraram uma crise na organização da COP 30. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, já chamou a situação de "verdadeiro achaque" e "absurdo dos absurdos".

"O que está acontecendo, como disse o embaixador Corrêa do Lago (presidente da organização da COP 30), é um verdadeiro achaque. Nós não podemos aceitar que os países todos que estão preocupados com o futuro das suas existências, principalmente os países mais vulneráveis, não possam participar de uma das COPs mais importantes da nossa história", disse a ministra.

"Em outros países, quando tem COP, você tem um aumento dos preços da hospedagem, mas é algo em torno de dobrar ou no máximo triplicar. (Em Belém) Estamos com preços que são 10 vezes maiores, em algumas situações 15 vezes maiores (do que o praticado habitualmente). Isso é um absurdo, o absurdo dos absurdos", classificou Marina.

Na semana passada, um grupo de 27 países divulgou uma carta cobrando soluções para a hospedagem em Belém. Por enquanto, o governo brasileiro descarta transferir a conferência para outra cidade do País. O temor, no entanto, é que um possível número reduzido de delegações, como já vem sendo anunciado, pode ser alegado para a não adesão aos acordos.

A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Pará (ABIH-Pa) afirma que quartos subsidiados pela ONU estão reservados para as delegações. "No início de junho deste ano, a hotelaria de Belém foi oficialmente solicitada a disponibilizar 500 apartamentos destinados a delegações de países economicamente menos favorecidos, cujos custos são subsidiados pela ONU", disse a entidade, em nota.

O governo do Pará diz que vem adotando soluções para ampliar a oferta de hospedagem em Belém e na região metropolitana da capital durante a COP 30. Além da rede hoteleira já existente, estão em construção novos hotéis, como o Vila COP, que contará com 405 leitos para delegados e líderes.

