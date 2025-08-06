Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

COP 30 será momento de 'ajuste', diz André Corrêa do Lago

Embaixador cita saída dos EUA do Acordo de Paris e reforça a importância da presença internacional em Belém durante a conferência climática.

Gabi Gutierrez

O presidente da COP 30, André Corrêa do Lago, afirmou nesta quarta-feira (6) que a conferência, marcada para novembro de 2025 em Belém, será um momento crucial para “ajustar” estratégias e avançar na implementação de ações climáticas. A declaração foi feita durante a solenidade de abertura da II Cúpula Parlamentar de Mudança Climática, no Congresso Nacional.

VEJA MAIS

image 'Precisamos cobrar compromisso dos países desenvolvidos', diz ministra Sonia Guajajara sobre COP30
Ministra dos Povos Indígenas destacou algumas prioridades para a Conferência como o reconhecimento dos territórios indígenas


image Brasil quer acelerar acordos climáticos antes da COP 30 em Belém
Iniciativa aposta em 'Círculo de Presidentes' para mobilizar líderes e antecipar compromissos globais antes da conferência na capital paraense


image Presidente da Áustria anuncia que não vai participar da COP 30
País europeu será representado no evento climático pelo ministro do Meio Ambiente, Norbert Totschnig

Corrêa do Lago citou como exemplo de desafio para o multilateralismo climático a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris durante o governo Donald Trump. O tratado busca manter o aquecimento global abaixo de 2°C. “A COP30 será uma ocasião muito particular para ajustarmos a melhor maneira de usar os instrumentos que temos. E a melhor maneira de usá-los é com ação e implementação”, destacou o embaixador.

Hospedagem em Belém na mira

Nas últimas semanas, delegações estrangeiras pressionaram pela mudança de sede do evento devido aos altos preços de hotéis na capital paraense. O governo do Pará e o setor hoteleiro se reuniram para discutir alternativas, incluindo a ampliação de leitos e fiscalização das tarifas.

Corrêa do Lago reforçou o convite à comunidade internacional: “Belém é uma cidade incrível, com uma história extraordinária, e vai nos receber no coração da Amazônia”.

Lula quer convidar Trump para a COP30

A fala do embaixador ocorreu um dia após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmar que pretende convidar líderes mundiais, incluindo Donald Trump, para o encontro climático.

Segundo Lula, o objetivo é ouvir diretamente a posição do republicano sobre o tema: “Se ele não vier, será porque não quer, mas não por falta de delicadeza ou democracia”, disse.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém sede da cop 30

COP 30

COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda