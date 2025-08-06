COP 30 será momento de 'ajuste', diz André Corrêa do Lago

O presidente da COP 30, André Corrêa do Lago, afirmou nesta quarta-feira (6) que a conferência, marcada para novembro de 2025 em Belém, será um momento crucial para “ajustar” estratégias e avançar na implementação de ações climáticas. A declaração foi feita durante a solenidade de abertura da II Cúpula Parlamentar de Mudança Climática, no Congresso Nacional.

Corrêa do Lago citou como exemplo de desafio para o multilateralismo climático a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris durante o governo Donald Trump. O tratado busca manter o aquecimento global abaixo de 2°C. “A COP30 será uma ocasião muito particular para ajustarmos a melhor maneira de usar os instrumentos que temos. E a melhor maneira de usá-los é com ação e implementação”, destacou o embaixador.

Hospedagem em Belém na mira

Nas últimas semanas, delegações estrangeiras pressionaram pela mudança de sede do evento devido aos altos preços de hotéis na capital paraense. O governo do Pará e o setor hoteleiro se reuniram para discutir alternativas, incluindo a ampliação de leitos e fiscalização das tarifas.

Corrêa do Lago reforçou o convite à comunidade internacional: “Belém é uma cidade incrível, com uma história extraordinária, e vai nos receber no coração da Amazônia”.

Lula quer convidar Trump para a COP30

A fala do embaixador ocorreu um dia após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmar que pretende convidar líderes mundiais, incluindo Donald Trump, para o encontro climático.

Segundo Lula, o objetivo é ouvir diretamente a posição do republicano sobre o tema: “Se ele não vier, será porque não quer, mas não por falta de delicadeza ou democracia”, disse.