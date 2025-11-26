Após perícia confirmar agressão a jornalista do Grupo Liberal na COP 30, PC envia caso ao TJPA

Após resultado do exame de corpo de delito realizado no jornalista Wesley Costa, do Grupo Liberal, agredido durante a cobertura da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), em Belém, a Polícia Civil informou, nesta quarta-feira (26), que as informações apuradas sobre o caso foram enviadas para o Tribunal de Justiça do Pará (TJPA). O resultado positivo da perícia, divulgado na última segunda-feira (24), reforça as acusações feitas contra o prefeito de Parauapebas, Aurélio Goiano (Avante), que é apontado como autor do episódio registrado na Blue Zone.

“A Polícia Civil informa que todas as informações apuradas sobre o caso foram enviadas para o Tribunal de Justiça do Pará. A PC aguarda manifestação do judiciário, para dar seguimento nas investigações”, detalha a polícia.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento ao TJPA sobre o caso. A reportagem aguarda retorno.

Sobre o caso

As jornalistas Isis Bem e Vanessa Araújo foram alvos de xingamentos e ofensas de gênero, enquanto Wesley foi agredido fisicamente com um tapa no rosto durante a cobertura. O​ óculos do jornalista caiu ao chão e foi recolhido por uma pessoa que passava pelo local.

A violência aconteceu dias após Wesley ter registrado uma cena que chamou atenção na Green Zone: o prefeito, conhecido por seu alinhamento declarado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, conversava de forma aparentemente íntima com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos (Psol). Wesley publicou o registro em suas redes sociais, gesto que, segundo ele, gerou grande repercussão em Parauapebas.

No dia seguinte ao registro, a assessora do prefeito procurou o Grupo Liberal pedindo que ele fosse entrevistado. A equipe aceitou. Quando Aurélio Goiano chegou ao estúdio e percebeu que a entrevista seria conduzida por Wesley Costa, recusou-se a participar, alterou o comportamento e passou a atacar verbalmente as duas produtoras, Isis Bem e Vanessa Araújo, do programa Comando Mais Liberal, apresentado por Wesley.

Resultado das investigações

Por enquanto, a Organização das Nações Unidas ainda não liberou o resultado das investigações nem as imagens do circuito de segurança relativas à agressão contra Wesley. O advogado Luiz Araújo, que acompanha o caso, havia dito que poderá divulgar qualquer conteúdo ao final do processo investigatório, sem previsão de conclusão. Ele também tinha comentado anteriormente que o prefeito pode responder penalmente por sete crimes, que são eles: lesão corporal, crimes contra a honra, constrangimento ilegal, coação, ameaça, misoginia e injúria discriminatória.

Andamento do caso

Na terça-feira (18), o Ministério Público do Pará (MPPA) informou que aguarda a conclusão do inquérito policial relacionado às agressões que os jornalistas do Grupo Liberal. Segundo a nota enviada pelo MPPA à Redação Integrada de O Liberal, assim que o inquérito for finalizado e os autos enviados, um membro receberá os documentos e os analisará e tomará os devidos procedimentos. Também em nota, a presidência da COP informou ao Grupo Liberal que “episódios que ocorram dentro da Área Azul estão sob a jurisdição da ONU”.

Por meio de nota, a Organização das Nações Unidas (ONU) detalhou que apura os fatos. "Esses eventos ainda estão sob investigação", informa o texto da ONU, divulgado na última sexta-feira (21).