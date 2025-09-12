Após condenação de Bolsonaro, fila quilométrica se forma por chopp grátis em bar de Belém

Um bar localizado no bairro de Nazaré, em Belém, registra no início da noite desta sexta-feira (12), uma fila extensa de pessoas interessadas em aproveitar a distribuição gratuita de 13 barris de chopp, prometida pela casa. A ação faz parte de um evento organizado para comemorar a decisão judicial que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A equipe de reportagem de Oliberal.com esteve no local e registrou em vídeo a movimentação intensa de pessoas na frente do estabelecimento. O clima era de descontração e expectativa, com participantes aguardando o início da distribuição.

Evento foi anunciado após decisão que condenou Bolsonaro

A proposta do evento, segundo os organizadores, surgiu como uma manifestação bem-humorada diante da notícia da condenação de Bolsonaro no caso que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF). O bar prometeu, há mais de um ano, que faria essa ação, que agora gera grande repercussão e adesão do público.

Distribuição de chopp acontece por tempo limitado

A promessa é distribuir 13 barris de chopp gratuitamente, por ordem de chegada, enquanto durarem os estoques. A organização orienta que os participantes levem seus copos e cheguem cedo, devido à grande procura registrada desde as primeiras horas da tarde.