Após condenação de Bolsonaro, fila quilométrica se forma por chopp grátis em bar de Belém

Bar vai distribuir 13 barris de chopp para quem comparecer ao evento que comemora a condenação do ex-presidente da república

O Liberal
fonte

Fila quilométrica se forma para tomar chopp de graça em Belém (Oliberal)

Um bar localizado no bairro de Nazaré, em Belém, registra no início da noite desta sexta-feira (12), uma fila extensa de pessoas interessadas em aproveitar a distribuição gratuita de 13 barris de chopp, prometida pela casa. A ação faz parte de um evento organizado para comemorar a decisão judicial que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A equipe de reportagem de Oliberal.com esteve no local e registrou em vídeo a movimentação intensa de pessoas na frente do estabelecimento. O clima era de descontração e expectativa, com participantes aguardando o início da distribuição.

Evento foi anunciado após decisão que condenou Bolsonaro

A proposta do evento, segundo os organizadores, surgiu como uma manifestação bem-humorada diante da notícia da condenação de Bolsonaro no caso que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF). O bar prometeu, há mais de um ano, que faria essa ação, que agora gera grande repercussão e adesão do público.

Distribuição de chopp acontece por tempo limitado

A promessa é distribuir 13 barris de chopp gratuitamente, por ordem de chegada, enquanto durarem os estoques. A organização orienta que os participantes levem seus copos e cheguem cedo, devido à grande procura registrada desde as primeiras horas da tarde.

