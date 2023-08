‘Apagão no Brasil’: Acidentes e problemas no trânsito são registrados em Belém

Belém registra três acidentes de trânsito durante o apagão nacional, ocorrido nesta terça-feira (8). Os sinistros de trânsito ocorreram em diferentes bairros da capital paraense, em vias com intensa movimentação de veículos. Conforme a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), os acidentes causaram apenas danos materiais.

De acordo com a Semob, os acidentes ocorreram nos cruzamentos das avenidas Almirante Barroso com a Antônio Baena, no bairro do Marco, e na travessa Padre Eutíquio com a avenida Conselheiro Furtado, no bairro da Batista Campos. Além disso, uma terceira ocorrência também foi relatada na travessa Padre Eutíquio com a rua Manoel Barata, envolvendo um motociclista que ficou ferido, mas foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. As vias já foram liberadas nos trechos em questão e a energia já está sendo restabelecida na cidade de Belém.

Controle nas vias

A Semob ainda informou que, devido ao apagão de energia elétrica ocorrido nacionalmente, vários agentes de trânsito foram designados para realizar rondas pela cidade, com viaturas e motocicletas, verificando a existência de cruzamentos em conflito por falta de energia. Nesses casos de complicações nas vias, os agentes operacionalizaram o trânsito.

Em nota repassada para a Redação Integrada de OLiberal, a Semob informa ainda que, devido ao feriado da Adesão à Independência, a cidade está sem movimento e o trânsito fluindo sem maiores problemas. No entanto, alguns relatos da população são de que alguns trechos da cidade estavam apresentando lentidão e complicações, devido o desrespeito a preferência no tráfego das vias.