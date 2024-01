Ano Novo: veja como manter uma rotina de exercícios para 2024

No começo de ano, o fluxo de pessoas em academia de ginástica costuma aumentar gradualmente, e por várias razões. Tem gente que inicia a prática de exercícios físicos, outras retomam os treinos suspensos no final de ano e não falta quem se esbaldou nas festas de final de Natal e réveillon e quer perder o peso a mais adquirido. Como ponto em comum, todos visam ganhar ou preservar a qualidade de vida, e essa foi a motivação para os irmãos Maria Clara e Marcelo Caio Campelo, estudantes universitários comparecerem a uma academia no bairro do Marco, logo na manhã do primeiro dia útil de 2024, na terça-feira (2).

"Eu estava de recesso, acabei de sair das festas de fim de ano, aí resolvi retomar as atividades físicas, porque é do que eu gosto bastante", declara Maria Clara Campelo, 21 anos, estudante de Medicina. Maria Clara destaca que treinar vale muito a pena. "A sensação depois de uma atividade física é muito boa. Relaxa bastante, melhora a condição cardiovascular, a posição da coluna, a postura; então, é muito gratificante", completa.

Maria Clara, Simony Brasil e Marcelo Caio não abrem mão da qualidade de vida (Foto: Igor Mota / O Liberal)

Já o irmão de Maria Clara, o estudante e estagiário de Direito, Marcelo Caio, 23 anos, deixa bem claro o que ganha ao treinar em academia. "Eu fico mais disposto, consigo me concentrar melhor no meu trabalho e nos meus estudos. Eu fico mais ativo para fazer outras coisas, fico menos cansado. Eu me sinto bem comigo, com o meu corpo".

Marcelo destaca que a meta é estar na academia ao longo do ano, buscando conciliar as atividades ao longo do dia. Já a partir de agora, no começo do ano, para tirar os quilinhos a mais nas festas do final de 2023 e no começo de 2024. E Marcelo incentiva a quem começar no treino. "A pessoa vai se sentir melhor, ela vai acabar se apaixonando, o difícil é só começar", arremata.

Motivação

Para a professora Simony Brasil, instrutora de musculação, quem quer iniciar 2024 treinando em uma academia deve aproveitar a motivação do Ano Novo, "para pegar o hábito, construir o hábito, para poder continuar durante o ano, se deixar passar essa animação inicial fica um pouco mais complicado". Entretanto, muita gente inicia os treinos, mas, depois, acaba deixando de fazer os exercícios físicos. Como manter essa prática? "É importante ser o treina adaptado pra a realidade da pessoa, que ela converse com o professor, porque se for um treino que não estimula, ficar fazendo essa troca de treino, ter o feedback do aluno em relação ao professor para que não caia na mesmice, para que o treino seja adequado para os objetivos dela. É importante também fazer a avaliação física, saber qual é o objetivo do aluno, para que ele não caia na mesmice e crie o gosto continuar o treino", pontua a professora Simony.

Para conciliar o treino com as outras atividades da pessoa no dia, como salienta a professora Simony, "o ideal é que a prática da atividade física seja perto ou de casa ou do trabalho, para que tenha essa rotina, se for longe já fica mais difícil a pessoa continuar".

Treinar, praticar exercícios, vale a pena, porque "é importante para a saúde, principalmente, quando a gente começa a ver os resultados estéticos também te dá um estímulo maior". "Então, não é só aquela questão da saúde física, é também a saúde mental, a estética também é importante, por mais que não seja esse o objetivo, e, principalmente, a saúde, a saúde global", reforça Simony Brasil. Deve-se fazer acompanhamento nutricional para ter o resultado mais condizente com aquilo que a pessoa quer e até mais rápido.

Dieta saudável

A nutricionista e gastrônoma Danielle Farias, mestre em Epidemiologia e diretora científica na Associação de Nutricionistas no Estado do Pará (ANEP), enfatiza que "para quem quer começar o ano já pensando em saúde e qualidade de vida é muito importante voltar a uma rotina saudável, comendo de três em três horas, bebendo muita água ao longo do dia (mínimo 2 litros) e optando por frutas diuréticas como o abacaxi". Também é importante iniciar as grandes refeições como almoço e jantar com hortalicas, especialmente as verdes escuras que ajudam a estimular o fígado a se livrar das toxinas do organismo.

"A pedida para 2024 é descascar mais, desembalar menos, e, sempre que desembalar, ler os rótulos com atenção. Não precisa ter medo de açúcar e gorduras na composição, porém não se pode exagerar", orienta a médica. Agora para quem quer voltar à forma ou iniciar um modo de vida saudável e duradouro. "precisa iniciar alguns hábitos favoráveis, sendo a dieta uma importante aliada no bem-estar".

No caso da dieta saudável, Danielle Farias recomenda: beber 35ml de água por kg de peso; ⁠comer de 3 em 3 horas pequenas porções; ⁠fazer pelo menos 4 dias de atividades físicas na semana; evitar condimentos, álcool, industrializados e doces finos; ⁠incluir em cada refeição uma opção de proteína (ex: desjejum com queijo, lanches com ovos ou leite, almoço e jantar com frango…)

Uma dieta saudável conciliada com treinos em academia aumenta a disposição da pessoas. "O corpo em ⁠movimento e bem nutrido é fonte da saúde e bem-estar ", pontua Danielle, acrescentando que uma dieta saudável deve ser uma prioridade para quem quer ter saúde. "Alimentação é o combustível do corpo, e arrisco a afirmar que da alma, também. Se amamos os bichos e plantas, não damos álcool, refrigerantes ou excessos de açúcares e gorduras. Assim também deve ser com o ser humano", concluiu.

Confira dicas para começar bem o ano no corpo e na alma:

- Buscar e preserva o hábito de praticar exercícios físicos

- Treino em academia deve ser adaptado a cada pessoa

- Treino não deve cair na mesmice; avaliação física é importante

- Prática de exercícios deve ser perto de casa ou do trabalho

- Fazer pelo menos 4 dias de atividades físicas na semana

- Fazer acompanhamento nutricional

- Alimentar-se de 3 em 3 horas; beber água no dia (mínimo de 2 litros)

- Comer frutas diuréticas, como o abacaxi

- Evitar condimentos, álcool, industrializados e doces finos

- Incluir em cada refeição uma opção de proteína

- Descascar mais, desembalar menos (prefira alimentos naturais)