Aniversário de Outeiro: confira as programações culturais e sociais em comemoração à data

A ilha de Caratateua, mais conhecida como Distrito de Outeiro, comemora 130 anos nesta sexta-feira (14). Em comemoração à data, moradores e visitantes recebem uma vasta programação de aniversário neste final de semana (dias 15 e 16 de abril). As comemorações serão na área do Pistão, no bairro da Água Boa e na Praia do Belo Paraíso, na comunidade Newton Miranda, bairro do Fama.

Durante a programação haverá shows, gincanas, aulas de fit dance e ação social. Em um momento simbólico, também será feito o corte do bolo de aniversário da ilha. A programação é uma iniciativa da Prefeitura de Belém, por meio da Administração Regional do Outeiro (Arout), em parceria com outras secretarias.

Projeto Rua Ecológica

Ainda durante as ações de aniversário será realizado o lançamento do Projeto Rua Ecológica, nesta sexta-feira (14), às 9h, no bairro São João do Outeiro, nas ruas Verde Vale, Tuna e Liberdade. A iniciativa visa implantar a coleta seletiva nas ruas que ficam próximas à Fundação Escola Bosque (Funbosque).

O objetivo da iniciativa também é auxiliar a comunidade para o descarte correto dos resíduos sólidos produzidos nas residências, bem como destinar os materiais recicláveis para uma cooperativa local, fomentando as ações ambientais, sociais e econômicas da ilha de Caratateua.

Dentre as ações do projeto, que será desenvolvido pela equipe do Coordenação de Desenvolvimento Comunitário da Funbosque, estão incluídas também capacitação dos moradores para atuarem como agentes ambientais, implantação de caixas coletoras, paisagismo, arborização, horta comunitária, biblioteca itinerante, formação de mediadores de leitura, ações culturais e outras.

Além das ruas, o trabalho educativo também será desenvolvido em outros bairros da ilha, com o apoio da Administração Regional de Outeiro (Arout), Cooperativa de Reciclagem de Outeiro (Cocadout) e Associação da Rua Piquiarana de Outeiro.

Confira a programação completa do final de semana:

15/04 (sábado)

Local: Estacionamento da Água Boa (Área do Pistão)

9h às 13h - Ação Social

9h às 13h - Brinca Belém

16h - Gincanas

18h - Fit Dance

19h - DJs

19h30 - Banda Irreverência

20h30 - Corte do Bolo

21h - Banda Bandoleiros

22h - Banda Nega Lora

16/04 (domingo)

Local: Praia Belo Paraíso (bairro do Fama)

12h - Banda Samba de Rua

14h - Fit Camp

17h - Projeto Vida Mais Longa

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades)