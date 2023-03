Associação atua para combater vulnerabilidade social no Distrito de Outeiro

Ações que levam melhorias de vida para a comunidade são o foco da atuação da Associação Umbandista Recanto dos Orixás e Mãe Mariana (Auroma) dentro do Distrito de Outeiro, em Belém. Por semana, diversos projetos, como a distribuição de sopa e orientações espirituais, são realizados com as mais de 120 famílias beneficiadas pela iniciativa. A ideia, além de reduzir os índices de vulnerabilidade presentes, também busca oferecer acolhimento e preservação das cerca de 250 crianças atendidas.

Fundada há 13 anos, a Auroma tem frentes de cunho educativo, assistencialistas, recreativas, de geração de renda, combate à intolerância religiosa, saúde e prevenção. Junto com as ações feitas todos os meses, anualmente a Associação faz a entrega de ovos da páscoa, feijoada em datas comemorativas, doação de brinquedos, cestas básicas, emissão de documentos e palestras voltadas para o entendimento da dignidade menstrual, e o combate à exploração sexual infantil.

Algumas das iniciativas contam com a parceria do Centro de Desenvolvimento da Criança e do Adolescentes (Cedeca/Emaús) e órgão públicos, mas a grande dificuldade enfrentada é ter apoio fixo para ajudar nas demais ações. Suely Tanaka, presidente da Auroma, afirma que a falta de comprometimento da própria sociedade é um entrave na luta. “Porque tudo que a gente faz envolve dinheiro e, como nós trabalhamos com recursos próprios, pedindo ajuda, é muito difícil, o apoio governamental a gente não tem…”, lamenta.

Falta de visibilidade dificulta ação social

A meta é alcançar as 120 famílias com a distribuição da sopa, mas, conforme a quantidade de material arrecadado, a ação é estendida para outros bairros. “Tudo que a gente faz é voltado para a comunidade. Nosso trabalho é eliminar a fome, desenvolver cultura, educação, tirar as crianças da prostituição, trabalhar com a consciência contra o abuso sexual, varizando as familias na sociedade. São 10 voluntários, dependendo do tempo, a gente consegue trazer mais. Mas, a nossa grande dificuldade é a parte financeira”, diz.

A realidade escancarada que é encontrada dentro da comunidade atendida também é cada vez mais deixada de lado por boa parte da sociedade, segundo Suely. Ela destaca que as necessidades que existem no Distrito de Outeiro, principalmente as que envolvem as crianças, pouco chamam atenção de alguns. “Infelizmente, há a falta de atenção da sociedade, sobretudo com as comunidades mais vulneráveis. É preciso se voltar para a fome das pessoas que mais precisam, as crianças que caso não tenham apoio são abandonadas e tem falta de estudo”, completa.

Voluntário acredita em um mundo melhor

A luta por um mundo melhor é o que faz o biólogo André Ribeiro ser voluntário da Auroma há 5 anos. A ajuda ao próximo, além de ser um dos fundamentos básicos da religião, é descrita como necessária para que o dia a dia dele seja completo. “Acredito em um mundo em que a gente não tenha que dar essa ajuda, que todo mundo possa ter essas coisas sem precisar dessas ajudas e as pessoas que precisam, o governo desse um auxílio. Mas, como isso é irreal, a gente se cansa, se dedica pra ajudar minimamente essas pessoas e isso nos torna seres humanos”.

O trabalho que André faz vai desde a busca por parceiros e coletivos, até a organização das ações dentro da comunidade. “É a forma que eu vejo de contribuir e colaborar. Eu resolvi colaborar também, porque o próprio nome já diz, é a minha religião e um dos fundamentos básicos dela é a caridade. Nada mais caridoso do que fazer parte, estar junto da comunidade, entender os problemas dela e tentar minimizar. Acho que tudo que a gente faz ainda é pouco, então, resolvi contribuir. A comunidade precisa e acho que é bom ajudar as pessoas, a gente até esquece dos nossos próprios problemas e podemos ver que, pelo menos, conseguimos dar um sorriso pra uma criança, um idoso”, ressalta.

Ajuda humanitária foi essencial na pandemia da covid-19, diz beneficiada

A pandemia da covid-19 foi um verdadeiro divisor de águas na vida de Valdirene da Silva. Moradora de Outeiro e autônoma, ela relata ficar em uma situação difícil durante o período mais crítico da crise e que a Associação foi fundamental no processo. “Ela [Auroma] é tão importante para mim que não tem como expressar. Eles tiram documentos, ajudam na páscoa… Com a pandemia, a cesta básica que deram foi essencial, o que ela fez por nós foi incrível. Enfim, temos exames e, principalmente, sopa no sábado. Isso tudo é lindo e importante para mim e minha família”, destaca.

“Depois da pandemia, ficamos em uma situação difícil. Mas, com essa ajuda deles, tudo melhorou. Para mim eles são anjos enviados para me ajudar, minha família e amigos. Essa é a importância: sem eles, eu não sei como é que eu estava, não sei. Os meninos me tratam muito bem, somos muito bem tratados”.

O sentimento de Valdirene é de ter uma família fora de casa. De acordo com ela, o acolhimento sentido é único e motivo de muita gratidão. “Essas pessoas que ajudam, que trabalham em prol da comunidade, eu diria, não mudem, continuem sendo essas mesmas pessoas: com o coração limpo, tudo de bom. Desejo para eles tudo de mais lindo que existe, porque eles são maravilhosos em tudo, eles ajudam, estão ali pra te socorrer e fazer algo por ti. Sentimos um carinho fora de casa, que é aquele amor que está lá fora, eles dão, todos já me ajudaram muito, a minha comunidade também, em tudo”, conclui.

Veja como ajudar a Auroma

Endereço: travessa Doutor Evandro Bona, nº 3.380 - Bairro de Itaiteua, Outeiro, Belém.

Contatos: (91) 99250-5680 // (91) 98231-3272 // (91) 98385-1758.