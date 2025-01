Aniversário de Belém tem previsão de chuva neste fim de semana, aponta Inmet

A previsão do tempo para o próximo fim de semana (11 e 12/01), durante a programação comemorativa do aniversário de Belém, é de chuva, principalmente pela parte da tarde e noite - aponta o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A expectativa é que a chuva, que já tem caído diariamente na capital paraense, se intensifique ao longo das próximas semanas. No Pará, a previsão é de tempestades para a região sul e sudeste.

De acordo com o meteorologista José Raimundo Abreu, do Inmet, a precipitação prevista para o sábado à tarde e à noite será de fraca intensidade, como já vem sendo as chuvas que caíram em Belém desde o início do mês:

"Não tem muita mudança em relação aos últimos dias - manhãs de sol entre nuvens e à tarde e no início da noite, aquela chuva. Quem estiver nas comemorações [do aniversário de Belém] precisa se preparar", adverte o especialista.

De acordo com o monitoramento do Inmet, choveu todos os dias de janeiro até agora, com a característica de chuvas de fraca intensidade, que não ultrapassam 15 milímetros cúbicos de volume de água por dia. José Raimundo aponta o fenômeno como um resultado da posição da zona de convergência intertropical.

Para além do fim de semana, a expectativa começa a mudar. José Raimundo aponta que a tendência é que o tempo fique mais chuvoso:

"Fevereiro e março devem ser chuvosos também. De março a abril nós já podemos esperar chuvas de intensidade e frequência bem maiores, como aquelas em que passa várias horas chovendo. Podemos esperar até 24h de chuva", comenta o especialista.

Chuvas na RMB e no Pará

Até esta sexta-feira, 10, as chuvas têm sido relativamente homogêneas na Região Metropolitana de Belém, não havendo uma localidade específica onde choveu mais ou menos - aponta o Inmet.

No entanto, no Pará, as regiões sul e sudeste se destacam, no momento, pela intensidade das chuvas e diminuição das temperaturas, conforme explica José Raimundo Abreu:

"O Pará como um todo vai ter chuvas de forte intensidade, notadamente na região da Transamazônica e do Baixo Tocantins. Pelas próximas 48h, já estão com alerta laranja o sul e sudeste do Pará, com previsão de tempestades com trovoadas e chuvas de forte intensidade", informa.