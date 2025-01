Aniversário de Belém: Missa na Catedral da Sé marca comemoração pelos 409 anos neste domingo

A comemoração do aniversário de Belém, neste domingo (12), iniciou pela manhã com uma missa em ação de graças pelos 409 anos da cidade, celebrada na Catedral da Sé, no bairro da Cidade Velha, na capital paraense. A celebração foi presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, e foi acompanhada pelo prefeito de Belém, Igor Normando, pelo vice-prefeito, Cássio Andrade, entre demais autoridades. Fiéis também lotaram o momento religioso.

Durante a missa, direcionando-se aos fiéis, o arcebispo exaltou a comemoração de mais um ano da capital. E ainda, mencionou o papel essencial da nova gestão na transformação da cidade.

“Todos nós aqui intencionamos as coisas da nossa cidade. Coisas boas ou ruins", iniciou Dom Alberto.

"E para você, Igor, o que ficou do passado é uma responsabilidade de tomar aquilo que precisa ser explorado, que precisa crescer, trabalhar nesta melhoria. Com o seu olhar, que seja positivo, mas, ao mesmo tempo, realista com as necessidades da nossa cidade”, completou o arcebispo metropolitano.

O prefeito Igor Normando destacou que missa marca um momento de celebração e de agradecimento. "Marcar o dia do aniversário da cidade é uma data histórica, mas, sobretudo, de muita responsabilidade. Temos que comemorar o aniversário da cidade com a diversidade do nosso povo, com a diversidade religiosa, com a diversidade cultural. E foi isso que procuramos fazer no dia de hoje, comemorar o aniversário de Belém, não só partindo um bolo tradicional, como todos os anos acontece no Ver-o-Peso", afirma.

Missa Belém 409 anos Foto: Wagner Santana / O Liberal Foto: Wagner Santana / O Liberal Foto: Wagner Santana / O Liberal Foto: Wagner Santana / O Liberal Foto: Wagner Santana / O Liberal

A celebração na Catedral da Sé foi precedida por um abraço simbólico ao Palácio Antônio Lemos, sede da prefeitura de Belém, em um gesto simbólico realizado pela comunidade evangélica da capital paraense. Segundo Normando, essa foi uma ação que marca a diversidade religiosa dos belenenses. E também enfatiza as demais celebrações pelo aniversário do município. "Fizemos três dias de festa na nossa cidade, como nunca havia sido feito, levando mais de trinta mil pessoas para o Portal da Amazônia. Isso mostra, principalmente, que a nossa gestão, não é uma gestão para um ou para outro, mas para todos os belenenses", completa o gestor.

Programação

A programação de aniversário de Belém seguirá ao longo do dia com o bolo de aniversário no Ver-o-Peso; a participação do prefeito na entrega do Canal do Gentil, pelo Governo do Estado; a decisão da Supercopa Grão-Pará, entre Paysandu e Tuna; e a outorga das medalhas de honra ao mérito. Pela noite, a agenda seguirá às 19h com a celebração de um culto no Templo Central da Assembleia de Deus, também em ação de graças pelo aniversário da cidade.