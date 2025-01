Igor Normando: ‘Queremos que o belenense viva com orgulho de ser amazônida’

No aniversário de 409 anos da capital paraense, o prefeito de Belém, Igor Normando, celebra o início de um novo ciclo — seu primeiro mandato como gestor municipal — no ano de realização da COP 30, com ênfase na união entre governo e população para superar desafios e construir uma Belém que inspire orgulho. Na entrevista exclusiva ao jornal O LIBERAL, Normando disse que, entre seus planos para a cidade, estão práticas de gestão ambiental, como um programa de arborização e o uso de materiais sustentáveis em obras, além de ações que ampliem o saneamento e a regularização fundiária nas áreas periféricas. Confira os principais trechos abaixo:

O LIBERAL: Para começar, como o senhor avalia a Belém de hoje e como pretende que ela esteja aos 413 anos, ao final do seu primeiro mandato?

Igor Normando: Belém é uma cidade extraordinária, com grandes desafios, mas também com um potencial incrível. A Belém que eu enxergo hoje foi maltratada durante muito tempo, mas com a esperança de que dias melhores virão. Ao fim do nosso mandato, quero olhar no retrovisor e enxergar uma Belém que recuperou sua autoestima, onde os belenenses passaram a ter orgulho de viver, empreender, trabalhar e criar suas famílias aqui. O papel que vou exercer é de zelar pela cidade, desenvolver e recuperar a esperança de que é possível, sim, ter uma cidade melhor, mais justa e cheia de oportunidades. Belém vai voltar a ser a capital da Amazônia a partir da nossa gestão.

O LIBERAL: Este é o ano da COP 30, e muito se fala sobre a integração entre os governos municipal, estadual e federal para o sucesso do evento. Qual é, especificamente, o papel da Prefeitura de Belém nessa preparação?

Igor Normando: Eu tenho o dever de ser o zelador da COP. Coloquei isso na minha cabeça desde a campanha eleitoral até o momento em que assumi a prefeitura de Belém. O governo do Estado e o governo federal têm seus papeis, mas o da prefeitura é cuidar da manutenção da cidade para receber da melhor forma os turistas, mas sobretudo trabalhar para que o legado da COP se concretize. Seja através das obras, seja através dos serviços que serão postos aqui, seja através da criação de uma nova matriz econômica que é o turismo amazônico, como uma grande promessa de pujança econômica para nossa cidade.

O LIBERAL: A COP 30 também trata de soluções para as mudanças climáticas. Como o senhor pretende gerir Belém de forma mais sustentável?

Igor Normando: Primeiro, com práticas sustentáveis. Se a gente for fazer uma obra, a gente sabe que pode usar materiais de construção que sejam sustentáveis. Quando a gente fala de troca de ônibus ou carros para a prefeitura, a gente pode ter uma cota de veículos sustentáveis. Nossa cidade, infelizmente, possui uma das menores áreas verdes preservadas do Brasil, e nós precisamos fazer com que isso mude. Vamos implementar um grande programa de arborização, a exemplo do que aconteceu em Cali [Colômbia], onde foram plantadas mais de 6 milhões de árvores e a temperatura chegou a baixar em 3 graus. Nós vamos fazer de tudo para que Belém possa ter um grande programa de arborização e um grande programa de educação ambiental, com práticas sustentáveis por parte da prefeitura. Esse é um compromisso que nós vamos ter não só com a cidade, mas também com as gerações que estão por vir.

O LIBERAL: O seu vice-prefeito, Cássio Andrade, já comentou que Belém é a cidade com maior percentual de periferias no Brasil, cerca de 55%. Como a sua gestão pretende atender às reivindicações das periferias, especialmente durante a COP 30?

Igor Normando: Não só durante a COP 30, nós precisamos ouvir a voz que vem da periferia, do centro da cidade, dos movimentos sociais. Sempre fui um político que prefere ouvir mais do que falar, e isso me permite ver diferentes pontos de vista e, principalmente, de governar de frente para a população. Não vou governar de dentro de gabinete, mas sim nas ruas. E ouvir as reivindicações que vêm da periferia é fundamental para que a gente possa transformar, com sensibilidade, o que a gente ouve nas ruas em políticas públicas. E quando não der para solucionar determinado problema, encontrar soluções junto com a comunidade. Somos a capital com maior número de pessoas vivendo em áreas favelizadas: 58%. É um enfrentamento que significa: não é porque é periferia, que precisa ser área de favela. Nós podemos ter periferias com condições melhores, como saneamento básico, título de propriedade das casas e acesso a serviços básicos. É isso que nós vamos buscar: ouvir a voz da diversidade cultural e de realidades para transformar.

O LIBERAL: Por fim, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem especial pelo aniversário de 409 anos de Belém.

Igor Normando: Quero dizer a cada belenense, nascido ou que escolheu morar aqui: estamos dando início a um momento de transformação. Não será fácil, mas juntos, com aqueles que amam Belém, vamos superar os desafios e construir uma cidade mais justa, com qualidade de vida, sustentabilidade e oportunidades. Este aniversário marca o início de um novo ciclo, e quero contar com cada um de vocês para que possamos construir a cidade que tanto vai nos orgulhar e voltar a ser a capital da Amazônia para o Brasil e o mundo. Vamos fazer um grande aniversário com atrações culturais regionais, vamos ter uma atração nacional também, valorizando aquilo que é nosso e trazendo as pessoas de fora para conhecer a nossa regionalidade, cultura, raiz. Vamos ter esse sentimento em todos os anos em que estivermos na prefeitura. Queremos que o belenense viva a Amazônia com orgulho de ser amazônida.