Ananindeua tem 11 obras paradas ao custo de mais de R$ 100 milhões, diz Portal da Transparência

O município de Ananindeua tem 11 obras paradas, compreendidas entre o período de 2021 a 2024. A soma do valor dessas obras chega a R$ 132 milhões. É o que aponta o Portal da Transparência de Ananindeua. A não conclusão dessas obras impacta diretamente na vida dos moradores de Ananindeua, prejudicando a qualidade de vida da população.

Segundo o Tribunal de Contas da União, a alta quantidade de obras paralisadas e inacabadas e o volume de recursos investidos, no Brasil, refletem as ineficiências sistêmicas na gestão dos empreendimentos e as falhas de coordenação e governança. Essa situação crônica compromete a prestação dos serviços e a entrega de diversas políticas públicas para a sociedade. As áreas mais afetadas – saúde, educação e infraestrutura e mobilidade urbana – contam, respectivamente, com 77,5%, 67,1% e 38% de suas obras paralisadas, conforme dados de abril de 2024.

"A situação afeta a população como um todo e o desempenho da economia, além de gerar ineficiência na alocação dos recursos públicos, comprometidos com empreendimentos que deixam de gerar os benefícios finais para os quais foram concebidos, acrescentou. O Tribunal faz um acompanhamento permanente disponível no Painel de Acompanhamento de Obras Paralisadas do TCU.

Um dos projetos parados, em Ananindeua, é o de rede de drenagem de água pluvial (água da chuva), terraplenagem e pavimentação asfáltica no bairro Atalaia (Jaderlândia II), no valor de mais de R$ 2 milhões. A conclusão desse projeto poderia, por exemplo, melhorar a vida de quem passa diariamente pela rua Santa Maria, que fica a poucos metros da rodovia BR-316, no bairro Atalaia. Um trecho dessa via pública está sempre alagado, como a reportagem verificou na manhã de quinta-feira (6).

O mato, grande, também avança para a pista. Isso reduz a largura da rua. Os mais prejudicados são os ciclistas e os pedestres. Trafegar por essa área requer muita atenção para não ocorrer acidentes. Raimundo Fernando da Silva Santos, 72 anos, passa de bicicleta com frequência pelo local. Ele é entregador autônomo. “Passo todo aqui nessa rua. É daí para pior”, disse. “E ninguém faz nada”, contou. Nessa rua, trafegam muitos veículos pesados. “Todo cuidado é pouco. Eu vim pela contramão. Se eu for na mão da via, eu corro risco”, afirmou.

Raimundo Fernando, 72 anos, passa de bicicleta com frequência pela rua Santa Maria: “A prefeitura de Ananindeua deveria dar uma olhada nisso aqui. Todas essas ruas por aqui são precárias" (Foto: Ivan Duarte/O Liberal)

"É muito complicado para os moradores", diz dona de casa

“A prefeitura de Ananindeua deveria dar uma olhada nisso aqui. Todas essas ruas por aqui são precárias. E, com esse período de chuva, piora. Fica mais difícil”, disse. Ele afirmou que a tendência é a situação se agravar ainda mais, com o fluxo dos veículos pesados que, todos os dias, passam pela rua Santa Maria. “É carreta aqui toda. Ninguém limpa. Ninguém faz nada”, afirmou seu Raimundo.

Dário Anselmo trabalha em uma empresa localizada naquela rua. “Isso fica muito feio. Fica um rio”, disse. “Como tem muito mato, é arriscado aparecer cobra, como já apareceu uma vez. Pode acontecer de tudo. Os carros ficam impossibilitados de passar. É horrível”, afirmou. Dário acrescentou que a rua alagada é um transtorno para quem precisa pegar ônibus na rodovia BR-316. As pessoas precisam desviar da água e dos veículos, havendo, ainda, a possibilidade de levar “um banho” dos carros que, a todo momento, trafegam pelo local. “A gente tem que ir para lá (BR) pegar, ônibus, pegar condução. É um transtorno. Fica muito difícil”, acrescentou. “A galera tá indo por trás (por outra rua). É mais tranquilo”, completou. Na mesma rua tem muito entulho, o que também prejudica o deslocamento das pessoas. O entulho se mistura com água empossada.

Além de alagamento, também há descarte de entulho na rua Santa Maria (Foto: Ivan Duarte/O Liberal)

A falta de saneamento também é registrada na rua São Benedito, também no bairro Atalaia. A via alaga, e prejudica quem circula pelo local. A rua também apresenta um fluxo constante de carros particulares, ônibus, caminhões que transportam gás de cozinha e motocicletas, além de ciclistas e pedestres. A água ocupa metade da via. Desviando dos veículos e da água, Ana Célia de Souza, dona de casa de 46 anos, falou dos riscos enfrentados pelos pedestres. “A gente não pode sair. E, nesse tempo de chuva, a gente pode até ser atropelada pelos carros que tentam desviar desse ‘lago’”, disse.

“E sempre é desse jeito por aqui. É muito complicado para os moradores”, contou. “Eu passei com muita dificuldade. Eu estava com a minha sogra, uma senhora de 75 anos, a gente falta é cair. Há o risco também de pegar uma doença. Rato, essas coisas toda”, afirmou. “Essa situação está assim há muitos anos. Muito precário. E, na época da chuva, como agora, fica bem pior”, completou Ana Célia.

Eis as obras paradas, com os respectivos valores desses serviços:

1) Projeto de rede de drenagem de água pluvial, terraplenagem e pavimentação asfáltica no bairro Atalaia (Jaderlândia II). Valor: R$ 2.299.847,50

2) Execução dos serviços de drenagem superficial e drenagem profunda na travessa Beira Rio e rua Mocajatuba, no Distrito Industrial: R$ 426.563,20

3) Serviços de drenagem profunda e superficial, terraplenagem, caixa primária e pavimentação asfáltica, para atender ao sistema viário de acesso a área urbana (Bem Viver): R$ 1.690.081,86

4) Execução dos serviços de drenagem urbana, terraplenagem, pavimentação e recapeamento asfáltico nos bairros Cidade Nova IV, Aurá, 40 Horas, Águas Brancas, Águas Lindas, Atalaia e distrito (PA do Distrito) e serviços de construção dos canteiros na PA e reforma da praça no Conjunto Geraldo Palmeira: R$ 56.408.370,12

5) Correção dos alagamentos na área da Cidade Nova VIII: R$ 4.225.208,61

6) Pavimentação da passagem Paes de Carvalho, no bairro do Curuçambá: R$ 325.618,59

6) Execução dos serviços de drenagem superficial (meio-fio e caçada) na passagem São João e em trechos da alameda São Pedro, Coqueiro: R$ 316.759,73

7) Contratação de execução e recuperação dos serviços de drenagem superficial (meio-fio e calçada) em vias do munícipio de Ananindeua: R$ 4.400.759,21

8) Execução dos serviços de drenagem urbana, terraplenagem e pavimentação em vias do bairro do Icuí, no município de ananindeua- (Lote 02): R$ 7.798.784,63

9) Execução dos serviços de construção, manutenção e recuperação de dispositivos de drenagem profunda e superficial nos bairros Águas Lindas, Aurá, Águas Brancas e centro - (Lote 01): R$ 22.277.574,86

10) Obras de saneamento básico e infraestrutura viária nos bairros do Curuçambá e Águas Lindas (lote 01): R$ 17.228.641,40

11) Obras de saneamento básico e infraestrutura viária nos bairros do Curuçambá e Águas Lindas (lote 02): R$ 14.837.496,07

Alagamento na rua São Benedito, no Atalaia (Foto: Ivan Duarte/O Liberal)