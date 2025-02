reforma da praça estrela, em ananindeua, começou há quase 1 ano e ainda não foi concluída

A reforma da Praça Estrela, localizada na avenida Dr. Nonato Sanova, na Cidade Nova V, em Ananindeua, começou há quase um ano e deveria ter sido concluída em 150 dias, mas ainda não foi finalizada. A obra foi anunciada com festa pela prefeitura. Mas, onde deveria haver um espaço voltado ao lazer e aos esportes, só tem tapume, mato e lixo. A obra está parada desde o ano passado, segundo os moradores. Eles disseram que os serviços foram interrompidos em novembro. Os motivos são desconhecidos. E, até agora, não foi informado o novo prazo de conclusão das obras.

Na placa que anuncia a obra constam as seguintes informações: valor total: R$ 739.867,49. Início da obra: 4 de março de 2024. Prazo do contrato: 150 dias. Quase um ano depois, porém, a obra não foi concluída. A praça está localizada na avenida Dr. Nonato Sanova com a WE 19.

Na manhã desta quarta-feira (19), o bombeiro militar da reserva Paulo Cardoso, 56 anos, tomava café em um ponto improvisado, bem ao lado da praça. Se a obra tivesse sido concluída, ele estaria fazendo isso no espaço reformado da praça. Ele comentou como a não conclusão da reforma prejudica a coletividade. “Afeta os serviços que têm ao redor da praça e, também, em relação ao ponto de ônibus. E, ainda, a coleta de lixo”, disse. Os vendedores que, antes, trabalhavam dentro da praça tiveram que sair do local, por causa do início dos serviços, há quase um ano. E buscaram outros pontos ali perto para poder trabalhar

VEJA MAIS

Com a reforma inacabada, também não fica claro onde é a parada de ônibus, pelo lado da avenida Dr. Nonato Sanova. Paulo Cardoso mora naquela área há 13 anos. Mas disse não saber o que houve para a interrupção dos serviços. “Eu, na condição de morador, não sei. Não tem nenhuma placa avisando o motivo. Não tem uma pessoa para passar as informações para a gente”, contou.

Placa informa que a obra começou dia 4 de março de 2024 e que o prazo do contrato é de 150 dias (Foto: Igor Mota/O Liberal)

Se a reforma estivesse concluída, os moradores daquela área e os trabalhadores que, antes, trabalhavam na praça já estariam sendo beneficiados, tendo um local digno para trabalhar. “Uma iluminação boa, uma segurança. A praça já teve histórico de assaltos”, afirmou. O morador comentou que, sem a conclusão das obras, o espaço vai se deteriorando, situação agravada por esse período de chuvas mais intensas. “Com a extensão do inverno amazônico, vai ficando mais difícil uma conclusão”, afirmou.

Transtornos afetam trabalhadores

A reportagem apurou que quatro vendedores trabalhavam na praça, de onde tiveram que sair devido às obras. Eles vendiam café da manhã e comidas típicas. Dois procuraram se instalar nas proximidades, para não perder os clientes. Outros dois acabaram interrompendo suas vendas. Todos deixaram o local na esperança de que, dentro de pouco tempo, retornariam para o espaço reformado. Temendo possíveis represálias, os vendedores preferiram não dar entrevistas. Mas a preocupação deles foi externada por outros moradores.

Outro problema: o espaço foi cercado por tapumes, o que dificulta a visão dos condutores de veículos, e isso pode contribuir para a ocorrência de acidentes. Aquele trecho registra um grande fluxo de carros particulares, motos e pedestres e o tapume encurtou a rua na travessa WE 19. “Como a obra não foi concluída, as pessoas também pensam que tá tudo abandonado. E, por isso, começam a jogar lixo próximo ao tapume”, contou uma moradora, que pediu para não ser identificada.

O bombeiro militar da reserva Paulo Cardoso, 56 anos, lamenta a demora na conclusão da reforma da praça (Foto: Igor Mota/O Liberal)

Em setembro de 2023, a Prefeitura Municipal de Ananindeua anunciou a ordem de serviço para a requalificação da Praça Estrela. E informou que o espaço ganharia “novo designer e faria parte do conjunto de obras realizada pela gestão municipal que tem por objetivo modernizar e embelezar a cidade. A Praça Estrela contará com playground circular, quiosque duplo, acesso PCD, parada de ônibus, calçamento geral, área verde, estacionamento, iluminação pública toda em LED, lixeiras e bancos”. Moradores ouvidos pela prefeitura, naquela ocasião, comemoraram a assinatura da ordem de serviço. Mas a reforma ainda não saiu do papel. A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Ananindeua e aguarda retorno.