Ananindeua não tem vacinação contra a covid-19 neste fim de semana

Neste sábado e no domingo (28 e 29), o município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, faz uma pausa na vacinação contra a covid-19. A pausa provisória vem após uma semana que contou com vários calendários de 1ª e 2ª doses.

"A Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau) informa que não haverá calendário de vacinação com a primeira e segunda doses do imunizante contra a covid-19 neste sábado (28) e domingo (29)", explicou a Sesau, na tarde desta sexta-feira (27).

O último dia de vacinação foi justamente nesta sexta, quando o município disponibilizou a 2ª dose da Pfizer para pessoas vacinadas no mês de maio e para quem estava com agendamento desse imunizante para qualquer data do mês de agosto.

Ainda nesta sexta, pelo segundo dia consecutivo, trabalhadores rodoviários moradores de Ananindeua receberam a 2ª dose do imunizante da Astrazeneca, na sede do Sindicato dos Rodoviários, no Conjunto Guajará I.

Balanço

De janeiro até esta sexta, 379.059 doses já foram aplicadas na população de Ananindeua, sendo 283.226 de 1ª dose (D1) e 95.833 de 2ª dose (D2). Os dados consolidados são da Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS) de Ananindeua.