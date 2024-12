Amor ao próximo e a preparação para a vinda de Jesus são destacados na missa deste domingo (1º/12)

Neste primeiro domingo do Advento (1º/12), que significa tempo de preparação para celebrar o Natal, a mensagem ministrada pelo padre Claudio Pighin foi sobre o amor ao próximo e a vinda de Jesus. A celebração aberta ao público é realizada todos os domingos na sede do Grupo Liberal, às 11h.

O evangelho da celebração foi segundo Lucas, que descreve os sinais que acontecerão na Terra com a vinda do Filho do Homem. A palavra orienta para não deixar que o coração se torne insensível por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida.

Na mensagem, padre Pighin reforçou que a palavra de Deus ajuda a como se preparar para o Natal e diz que o apóstolo Paulo convida os fiéis para aumentar o amor entre si.

“Paulo descreve imagens apocalípticas [no livro bíblico de apocalipse]. Mas eu pergunto para vocês: aquilo que lemos e ouvimos colocou medo em vocês? O evangelista não quis colocar medo nas pessoas, mas sim nos fazer refletir sobre quem estamos esperando. Que Deus é esse que queremos celebrar no Natal?”, indagou o celebrante aos fiéis.

VEJA MAIS

O padre afirmou que Deus fez uma nova criação e que Jesus, o Messias, é o salvador que vai resgatar as novas criaturas, por isso a ordem de aumentar o amor uns com os outros. “A nova criação é caracterizada por esse amor infinito e quem nos ajuda a seguir essa nova criação é Jesus”, declarou.

Conforme explicou o celebrante, a nova criação de Deus resgata a vida dos seres humanos e para compreender o agir de Deus e a sua vontade é preciso vigiar e rezar. “O nosso espírito precisa discernir a presença de Deus entre nós, de sentir através de nossas ações, as palavras e testemunhos, que não se pode deixar iludir pelas atrações do mundo”, alertou.

Se o servo de Deus está concentrado para discernir a presença de Deus, não pode se deixar levar pelas situações que o mundo oferece, pois o mundo é mentiroso. “A palavra de Deus diz ‘não se deixe levar’. Temos que ser críticos e saber discernir tudo isso. Precisamos estar atentos porque não sabemos quando esse Deus virá sobre nós. Rezar não significa somente dizer ‘Pai nosso ou Ave Maria’, mas estar em sintonia com Deus”, orientou o padre.