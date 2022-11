Ambulatório do Pé Diabético realiza curativos e orientações de saúde na quarta (16) em Belém

O Ambulatório do Pé Diabético realiza nesta quarta-feira (16), das 9h às 16h, atendimento no Ambulatório do Pé Diabético, localizado no Centro de Especialidades Médicas e Odontológicas (Cemo), que fica na travessa Barão do Triunfo, no bairro do Marco, em Belém, para usuários com feridas nos membros inferiores e tratamento ambulatorial para pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos de âmbito hospitalar. Serão feitos curativos, avaliação de feridas, dos pulsos em membros inferiores, orientações para autocuidado e acompanhamento pela equipe da unidade de saúde. A ação da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) é em alusão ao Dia Mundial de Combate a Diabetes, celebrado na última segunda-feira (14). As informações foram divulgadas no site Agência Belém.

Diabetes: o que comer e o que faz mal; nutricionista explica alimentação e faz alerta para idosos

A busca deve ser pelo equilíbrio e contar com diversidade de alimentos e nutrientes, mas não é preciso ser restritiva

No evento, acontecerá rodas de conversas orientando como prevenir a doença, apresentação do funcionamento do Ambulatório do Pé Diabético e o perfil epidemiológico dos pacientes atendidos.

Quais os sintomas da doença?

Os principais sintomas são sede excessiva, urinar com frequência, aumento da fome, perda de peso, cansaço excessivo, falta de concentração, vômitos e dores de estômago, sensação de formigamento ou torpor nas mãos e nos pés, visão embaçada, infecções frequentes e feridas que custam a cicatrizar.

Dados

De acordo com o Atlas da Diabetes (da Federação Internacional de Diabetes) 6,7 milhões de pessoas morreram no mundo em decorrência da doença. No Brasil, foram mais de 214 mil mortes de pessoas entre 20 e 79 anos, em decorrência da diabetes.

Serviço

Ação: Realização de curativos e orientações de saúde pelo ambulatório dos pés

Local: Centro de Especialidades Médicas e Odontológicas (Cemo), localizado na travessa Barão do Triunfo, no bairro do Marco, em Belém.

Horário: das 9h às 16h

Data: 16/11/2022