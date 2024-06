Ambientalista Patricia Gonçalves, coordenadora da ONG Noolhar, morre em Belém

Na madrugada desta segunda-feira (3), os familiares da ambientalista Patricia Gonçalves, coordenadora da ONG Noolhar, comunicaram o falecimento dela, que ocorreu por volta de 00h30. Ela estava internada em um hospital particular em Belém. Os familiares optaram pela não realização de velório e pela cremação do corpo

Com informações obtidas pela assessoria da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), a causa da morte de Patrícia, que também era diretora administrativa da Secretaria, foi câncer no estômago, descoberto há cerca de 3 meses. Durante esse período, ela chegou a fazer o tratamento para conter o avanço da doença.

Patricia deixou um grande legado na ONG Noolhar, que desenvolve ações de educação ambiental há 17 anos em vários estados do Norte e Nordeste, possuindo sede também em Belém. Por meio do trabalho com cooperativas de coleta de lixo, a organização não-governamental realiza projetos de coleta seletiva e transforma o lixo, descartado por muitos, em produtos que serão reutilizados. Além disso, a ONG trabalha em prol da geração de renda, principalmente envolvendo os catadores de lixo, e executa a economia solidária, economia criativa e economia sustentável.



A cremação do corpo de Patricia foi marcado para às 10h, no Cemitério Parque Memorial Metrópole, na Rua Leopoldo Teixeira, bairro Levilândia, em Ananindeua, em cerimônia fechada apenas para familiares e alguns amigos da coordenadora da ONG.