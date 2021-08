Morre Marcos Wilson, um dos fundadores da ONG Noolhar

Morreu na madrugada desta quinta-feira (12), vítima de complicações de um câncer, Marcos Wilson, o "tio Marcos", um dos fundadores da ONG Noolhar.

Segundo a assessoria da instituição, Marcos havia sido, há pouco tempo, diagnosticado com câncer e foi submetido a um procedimento cirúrgico para a retirada do tumor. Algumas complicações após a cirurgia acabaram provocando a piora do quadro do coordenador da Noolhar, que também já tinha problemas no coração e se recuperava de um AVC sofrido no início do ano.

Em nota, A ONG Noolhar declarou que "Marcos foi um coordenador incansável na busca pela conscientização e educação ambiental para todos, compartilhando sua solidariedade, afeto e o compromisso com a construção de um planeta mais justo, mais compassivo e mais feliz". "A ONG Noolhar deixa registrada as mais sinceras condolências aos familiares e amigos por esta inestimável perda".