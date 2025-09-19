Amazônia Live: BRT funcionará de 0h às 2h, de graça, para ajudar na 'volta pra casa' da população

O sistema BRT de Belém irá funcionar, neste domingo (21/09), de forma gratuita de 0h às 2h. A medida, inédita, ajudará na mobilidade e no trânsito para quem estiver retornando do Amazônia Live, Festival que ocorrerá neste sábado (20/09), a partir das 18h30 e deve finalizar por volta de 0h com o show da cantora baiana, Ivete Sangalo.

Evento une música e causa ambiental

O Amazônia Live – Hoje e Sempre tem como objetivo conscientizar o público sobre a importância da preservação da Floresta Amazônica, valorizando os povos originários e contribuindo para o esforço global de redução das emissões de carbono.

Viviane Batidão, Félix Robatto e Lia Sophia participam de show com Ivete Sangalo

Os artistas Viviane Batidão, Félix Robatto e Lia Sophia estarão participarão do show Amazônia Live – Hoje e Sempre, promovido pelo Rock in Rio e The Town, no dia 20 de setembro, no estádio do Mangueirão, em Belém. O show será comandado por Ivete Sangalo, que receberá a participação especial dos artistas paraenses. Viviane Batidão irá cantar com Ivete, enquanto Félix Robatto participa com a Lambateria Baile Show, que convida Lia Sophia.

Esta semana, Mariah Carey, Dona Onete, Gaby Amaranto, Joelma e Zaynara fizeram o primeiro espetáculo, no Rio Guamá. Transmitido para todo o Brasil, o espetáculo aconteceu em um palco flutuante, com cenografia impactante em formato de vitória-régia. A ideia do espetáculo foi mostrar ao Brasil e ao mundo toda a beleza e imponência da floresta, com conteúdos que costuram a narrativa e ressaltam a importância da proteção da Amazônia e dos povos originários para o futuro do planeta.

Informações importantes sobre o evento

Data: 20 de setembro de 2025

Local: Estádio Olímpico Mangueirão – Belém (PA)

Abertura dos portões: 16h30

Início dos shows: 18h30

Último acesso ao evento: 22h45

Classificação etária do Amazônia Live

Evento indicado para maiores de 18 anos

Jovens entre 12 e 17 anos podem entrar acompanhados de pais ou responsáveis, com termo de autorização autenticado em cartório;

Crianças de 0 a 12 anos só poderão entrar acompanhadas de um dos pais