Amazônia Kitesurf: evento leva modalidade olímpica e preservação ambiental a Salinópolis

No último final de semana de julho (27 e 28), a competição Amazônia Kitesurf celebrou o esporte, que é modalidade olímpica, reuniu 40 atletas de diversos municípios paraenses e promoveu ações de conscientização e preservação do litoral amazônico, em Salinópolis, no nordeste paraense. O evento foi realizado na Lagoa da Ponta da Sofia, na praia do Atalaia.

Os atletas da competição foram divididos nas categorias Master, Profissional, Amador, Feminino e Big Rider. No sábado, as categorias Master, Big Rider e Amador deram início às atividades, seguidas pelas categorias Feminino e Profissional no domingo.

Amazônia Kitesurf Fotos: Allan Garcia/Divulgação Fotos: Allan Garcia/Divulgação Fotos: Allan Garcia/Divulgação

Resultados e destaques

Os campeões de cada categoria foram:

* Amador: 1º Nildon, 2º Fábio, 3º Mateus

* Big Rider: 1º Ivo, 2º Anderson, 3º Marcos

* Master: 1º Orley, 2º Milife, 3º Tiago

* Feminino: 1º Luciana, 2º Gisele, 3º Kelly

Um dos momentos mais marcantes foi o retorno do atleta "Gigante", que estava ausente das competições locais há dois anos e sagrou-se campeão na categoria Profissional. Essa categoria foi especialmente destacada pela presença dos atletas mais técnicos da região, tornando a competição ainda mais acirrada e emocionante.

VEJA MAIS

Conscientização ambiental e ações de preservação

O evento teve início com um briefing estratégico na Ecobiblioteca Gibi Saúde/Projeto de Educação Social, no qual os participantes puderam desfrutar de um café da manhã seguido de um bate-papo ambiental. O organizador do evento, o instrutor de kitesurf Jorginho Raiol, destacou a importância da preservação das praias, fauna e flora litorânea. "O kitesurf combina com a preservação das praias, do litoral, da fauna e flora litorânea. A ideia é conscientizar o povo litorâneo da contribuição da prática do kitesurf em todas as praias do Pará", afirmou.

Além das competições, o evento promoveu diversas ações de preservação ambiental, como a coleta de lixo e campanhas de conscientização, ressaltando a importância de manter o litoral limpo e preservado. Segundo Jorginho, "o evento pôde expor a realidade do local de velejo como berço do kitesurf paraense e estimular os moradores a ajudar os frequentadores do esporte dentro da comunidade".

Os organizadores avaliaram o evento como muito positivo, destacando que alcançaram o objetivo de propagar mais o esporte dentro do Pará, afinal, com um aproveitamento de 99%, a competição de kitesurf em Salinópolis não só promoveu o esporte como também reforçou a mensagem de preservação ambiental, inspirando a comunidade local e os visitantes a cuidarem do litoral amazônico e a praticarem esportes de forma consciente.