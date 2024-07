Veranistas mostram maior conscientização ambiental para futuras visitas na praia do Atalaia

As férias escolares estão chegando ao fim, e com elas surge a necessidade de limpar o que foi sujado durante a temporada. A praia do Atalaia, em Salinópolis, no nordeste do Pará, recebeu milhares de turistas, e agora é o momento de garantir que o local permaneça preservado e limpo para futuras visitas. Para a maioria dos veranistas entrevistados pela reportagem, houve uma redução na quantidade de descarte irregular de resíduos sólidos, se comparado com os últimos anos. Os frequentadores disseram ter boas expectativas para o próximo verão.

O médico Johnny Kopeginski, 49 anos, que visita Salinas todos os anos com a família, elogiou as ações de educação ambiental que ele presenciou neste ano na praia e comentou sobre a importância de conscientizar as próximas gerações. “Conscientização é isso. É você passar de geração para geração, transformando, fazendo algo diferente e algo para o meio ambiente, que é necessário. A COP 30 está chegando, e nós precisamos ter as nossas praias cada vez mais limpas para receber os turistas que virão para cá”, disse o veranista.

Educação ambiental é fundamental para as próximas gerações, diz Johnny Kopeginski (Foto: Ivan Duarte/O Liberal)

A professora Daniele Souza, 41 anos, outra frequentadora assídua da praia do Atalaia, também destacou a importância da conscientização para as futuras gerações: "As pessoas devem tomar consciência de que devemos manter essa praia limpa para gerações futuras, porque o descarte do lixo indevidamente nas praias vai prejudicar a fauna, vai poluir o mar e fora que fica muito feio né. A gente gosta de frequentar a praia, e ter lixo não é nada confortável”.



Ações de conscientização



Para os veranistas entrevistados houve uma redução significativa na quantidade de lixo, em comparação aos anos anteriores, graças às campanhas de conscientização e ao aumento da participação popular nas ações de limpeza. A expectativa deles é que essas iniciativas se tornem permanentes, visando manter a praia limpa não apenas durante a alta temporada de julho, mas ao longo de todo o ano.

Ideflor-bio distribue “lixocar” e desenhos alusivos à educação ambiental para crianças (Foto: Ivan Duarte/O Liberal)

No último fim de semana de julho, uma equipe técnica do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio) realizou uma ação de educação ambiental, na praia do Atalaia, com objetivo de sensibilizar a população sobre práticas sustentáveis e a preservação do meio ambiente local. Durante a atividade, foram distribuídos o “lixocar”, como também são conhecidos os sacos plásticos para carro, além de desenhos alusivos à educação ambiental para crianças.