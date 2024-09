alunos de jornalismo da ufpa visitam a sede do grupo liberal

Estudantes de uma turma do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Pará (UFPA) visitaram as dependências do jornal O Liberal, no bairro do Marco, em Belém, na manhã desta sexta-feira (20). Eles puderam conhecer o funcionamento e o processo da produção de notícias e as estratégias de comunicação diante das demandas multimídias.

No primeiro momento, a turma foi recebida pelo jornalista João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidades, que apresentou comoé o funcionamento na redação integrada. Em seguida, o Diretor de Conteúdo, Felipe Melo, conversou com estudantes e ressaltou que o Grupo Liberal busca valorizar a educação, a formação de opinião na sociedade e o estímulo ao intelecto dos estudantes.

Estudantes de jornalismo da UFPA conhecendo sobre o processo de produção de notícia da redação integrada (Foto: Igor Mota | O Liberal)

“Para nós, receber essas turmas, as novas gerações do jornalismo, é sempre um entusiasmo, porque vemos o quanto as pessoas, os jovens, estudantes, ainda acreditam na força do jornalismo e na força como presença na sociedade, como a voz que ajuda a divulgar os princípios da democracia, da verdade da boa informação. Então pra gente é sempre uma alegria, um momento de suspiro na nossa rotina de redação, receber esses alunos, ouvir as perguntas, responder essas perguntas e ver o quanto eles estão animados também em seguir essa profissão”, destaca Felipe Melo.

Estudantes de jornalismo da UFPA conhecendo sobre o processo de produção de notícia da redação integrada (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Importância de conhecer uma redação integrada

A professora Elaide Martins, que ministra a disciplina Comunicação e Processos de Convergência do curso de Jornalismo da UFPA, acompanhou os estudantes e avaliou que é muito importante a visita dos alunos a uma redação integrada, para que eles possam visualizar na prática como funciona o processo produtivo da notícia, despertando ainda mais o gosto pelo jornalismo.

“A gente fala muito de redação integrada nessa disciplina, fala da dinâmica, dos processos produtivos, da construção de linguagem. E uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você ver a coisa acontecendo. Então, trazer essa turma aqui vai possibilitar a turma observar, conhecer o processo produtivo, conhecer um pouquinho dessa rotina, observar quais são os recursos que são utilizados, e começar a fazer as conexões, inclusive, com os textos que são lidos em sala de aula, com as discussões que são realizadas. Então, a turma tem a oportunidade de ver a coisa acontecendo”, diz a professora.

A estudante Elizabeth Jesus, de 21 anos, celebrou a oportunidade de poder conhecer a estrutura de uma redação integrada. “Para nós, que estamos iniciando jornalismo, não temos muito essa noção de como é uma redação do impresso. Essa organização me chamou muita atenção, como é que são divididos, quais são as editoriais, são as redes sociais, cultura, se é esporte, regional. E a estrutura foi o que realmente me chamou mais a atenção porque me aproxima um pouco mais da futura área que eu vou exercer”, diz.

Estudante Elizabeth Jesus (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Para o estudante João Paulo Costa, de 23 anos, o mais atrativo foi poder ter contato com a rotina de uma redação integrada, pois conseguiu enxergar a possibilidades que esse espaço pode trazer para diversas áreas, para além do jornalismo.

Estudante João Paulo Costa (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

“Eu tenho áreas de interesse na fotografia, na diagramação e também eu gosto muito de rádio. E são coisas assim que eu gostaria de conhecer mais ainda, sobre o processo de criação das notícias, o processo de apuração das pautas e tudo mais em relação ao jornalismo”, comenta o estudante.

(Lucas Quirino, estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)