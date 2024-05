Alunos do Sophos conhecem mais sobre jornalismo no O Liberal na Escola

Para conhecer de perto como é produzido o noticiário dos jornais O Liberal e Amazônia, os programas da Rádio Liberal e as atrações diversas do Portal OLiberal.com, um grupo de 37 estudantes, acompanhado de professores, do Colégio Sophos - Unidade Tavares Bastos, em Belém, visitou a sede do Grupo Liberal, no bairro do Marco, nesta quinta-feira (29) pela manhã. Foi mais uma visita pelo programa O Liberal na Escola.

Os profissionais explicaram aos estudantes a rotina de busca, apuração e produção das notícias, bem como o processo de publicação nas plataformas digitais de O Liberal, além de apresentarem o funcionamento da Redação Integrada. As duas turmas do 5º ano do Ensino Fundamental foram recepcionadas pelos jornalistas Fabiana Batista (coordenadora do Núcleo de Atualidades), Jorge Ferreira (coordenador dos Suplementos Regionais), Fabyo Cruz (repórter dos Suplementos Regionais) e Pedro Cruz (coordenador do Núcleo de Esportes).

Visita traz conhecimento dinâmico e interdisciplinar

Para a pedagoga Maria José Santos, a visita proporciona uma oportunidade única de aprendizado para os alunos. "Como sempre enfatizo, o conhecimento nunca é demais, e eles têm uma curiosidade insaciável, querem saber de tudo, de onde vem, como é feito, onde é feito. Na sala de aula, estão sempre cheios de perguntas. A teoria é uma coisa, mas a prática é vivenciar o dia a dia e entender como as coisas funcionam de verdade. Portanto, essa experiência é muito significativa e importante para eles", relata.

O objetivo da atividade é proporcionar uma aula extra classe e trazer um processo mais dinâmico aos estudantes, é o que diz Luciana Lima, professora da língua portuguesa e coordenadora do programa O Liberal na Escola, no Colégio Sophos - Unidade Tavares Bastos. "Durante as atividades na sala de aula, eles viram os gêneros notícia e reportagem e já realizaram atividades práticas relacionadas ao jornalismo, como a produção de vídeo. Então, esse momento foi mais para fecharmos com esse conteúdo que já vinha sido desenvolvido nas aulas. A visita já é uma aula, de uma forma diferenciada. Dessa forma, eles vão conhecer de perto como é realmente a prática dessas produções das notícias dos jornais", pondera.

Ela enfatiza, também, o caráter interdisciplinar do programa. "Ele contribui de uma forma interdisciplinar, pois as reportagens e notícias abordadas trabalham diversos assuntos, não só relacionados à prática da língua portuguesa, como o estudo da gramática em si, mas sim de várias temáticas, como meio ambiente, saúde, educação", avalia.

Alunos destacam a importância do jornal para se manterem informados

O aluno Henrique Batista, de 10 anos, expressou sua empolgação com a visita, observando atentamente as discussões sobre atualidades, jornais, redes sociais, política, cultura e outros temas abordados durante a visita. O jovem, que pretende trabalhar com música e a criação de jogos, destacou a importância dos profissionais do jornalismo, os quais desempenham um papel crucial ao manter o público informado e permitir que as pessoas se preparem para eventos futuros com base no material produzido.

"Eu acho que é importante o trabalho do jornalista, porque aí a gente vai ser informando. O jornalista deixa você atualizado e preparado. Com essas informações, você pode ver o que está acontecendo e usar elas para alguma coisa", opina.

A aluna Sofia Lavareda Silva, de dez anos de idade, também expressou seu entusiasmo pela visita, mencionando que as apresentações e explicações realizadas pelos profissionais foram muito interessantes. Para a estudante que quer cursar medicina ou psicologia no futuro, o jornalismo mantém as pessoas informadas sobre o que está acontecendo no mundo ao redor. "O jornalismo deixa a gente ligado sobre o que está acontecendo, por exemplo, o caso das enchentes no Rio Grande do Sul e o porquê de estar acontecendo isso. Eu costumo ler o jornal na casa da minha avó, porque ela tem bastante jornal impresso", compartilha.

Eva Pires (Estagiária de O Liberal sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidades).