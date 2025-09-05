Alunos de 15 escolas participam de desfile na Aldeia Cabana para despertar o caráter cívico
A programação busca resgatar o amor à bandeira brasileira e estimular o caráter cívico em crianças e adolescentes
Na manhã desta sexta-feira (5), alunos de 15 escolas municipais, estaduais e particulares participaram do projeto social Desfile Escolar na Aldeia Cabana, no bairro da Pedreira. A programação é realizada há mais de 30 anos e tem como objetivo despertar o espírito cívico em crianças, jovens e adolescentes, além de resgatar o amor pela bandeira brasileira. A organização do desfile é feita pela Associação Recreativa e Cultural Terceira Idade Pedreirense (Arctip), com apoio do Projeto Acreditar e do Império Pedreirense.
A coordenadora do evento, Help Luna, destaca que o desfile resiste ao longo de décadas e pretende inspirar os mais jovens a valorizar os símbolos brasileiros durante todo o ano. “Não é só no decorrer de uma Copa do Mundo que tem que vestir verde e amarelo. Esse projeto acontece há muitos anos e, em 2025, estamos festejando os nossos 32 anos de existência, persistência e resistência. Vamos prestar várias homenagens, entre elas, à banda da Guarda Municipal”, relata a coordenadora.
O tema deste ano é a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), que será realizada em novembro, na capital paraense. Contudo, cada escola teve liberdade para escolher o próprio tema.
