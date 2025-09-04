Belém sedia Empreende Brazil Amazônia, maior evento empresarial da América Latina

Belém recebe nesta quinta (4) e sexta-feira (5) a 12ª edição do Empreende Brazil Amazônia, considerado o maior evento empresarial da América Latina. É a primeira vez que o encontro acontece no Norte do país. A programação será realizada na Assembleia Paraense, no bairro do Souza, com debates, mentorias e palestras de nomes do mercado, artistas, empresários e intelectuais.

A organização é dos paraenses Eduardo Brasil, Igor Moreira e Giussepp Mendes. Entre os destaques, está a palestra do advogado Eduardo Brasil na sexta-feira (5), às 10h, sobre estratégias de governança, gestão e atração de investimentos para empresas. “Vou falar sobre conflitos internos, de gestão e as medidas para dar ordem. É um evento de conhecimento técnico, de trocas de experiências, mentoria. É a primeira edição do evento no Norte e já é um sucesso de público", explica.

Evento terá debates sobre empreendedorismo e COP 30

O Empreende Brazil Amazônia chega a Belém como evento preparatório para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), marcada para novembro. Segundo Eduardo Brasil, a ideia de trazer o encontro à capital paraense surgiu neste ano e já há expectativa de torná-lo parte da agenda anual da cidade.

VEJA MAIS

Será também a primeira edição do evento fora de Florianópolis, com ingressos esgotados nos dois dias. A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, participará, ao lado de Giusepp Mendes, de debate sobre os legados econômicos, sociais e ambientais da COP 30, que deixarão não só para Belém, mas para todo o País o compromisso de alinhar desenvolvimento e compromisso ambiental.

Setor do agronegócio será tema de debate

Outro ponto da programação será a discussão sobre o papel do agronegócio paraense no desenvolvimento sustentável. De acordo com Eduardo Brasil, o modelo local pode servir de referência internacional.

Segundo ele, o setor apresenta avanços regulatórios, mas ainda enfrenta desafios ligados à burocracia, tema que será abordado também no debate sobre a reforma tributária. “O nosso agro é muito preservado comparado com outros países e vamos discutir sobre isso no evento. Nossos órgãos reguladores melhoraram bastante, mas ainda tem um certo entrave que vamos debater na palestra sobre reforma tributária", diz.

Brasil ocupa 2º lugar em ranking global de potenciais empreendedores

O evento também busca refletir sobre os desafios de quem deseja abrir e manter um negócio no Brasil. Em carta divulgada pelos organizadores, os empreendedores brasileiros foram descritos como criativos e resilientes diante das dificuldades impostas pela burocracia.

Dados do Monitor Global de Empreendedorismo, pesquisa realizada pelo Sebrae em parceria com a Associação Nacional de Estudos e Pesquisas em Empreendedorismo (Anegepe), apontam que metade dos brasileiros que ainda não empreendem deseja abrir um negócio em até três anos.

O resultado coloca o país em segundo lugar no ranking mundial de potenciais empreendedores, atrás apenas da Índia, que tem população seis vezes maior.