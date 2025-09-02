Capa Jornal Amazônia
Empreende Brazil 2025 chega a Belém com debates sobre COP 30, inovação e desenvolvimento

Com convidados locais e nacionais, a programação também inclui painéis sobre protagonismo feminino, liderança empresarial e transformação digital

Conteúdo sob responsabilidade do Pinheiro e Mendes Advogados
fonte

Empreende Brazil 2025 é considerado um dos maiores eventos de empreendedorismo e inovação da América Latina (Divulgação/ PMA Advogados)

Nos dias 4 e 5 de setembro, a Assembléia Paraense, em Belém, recebe a Edição Amazônia do Empreende Brazil 2025, considerado um dos maiores eventos de empreendedorismo e inovação da América Latina. A programação reunirá grandes nomes nacionais e locais para discutir temas ligados à gestão empresarial, liderança, educação, sustentabilidade e o legado da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em Belém neste ano.

Um dos pontos altos do encontro da semana que vem será o painel “COP 30: Desafios e Legado”, no dia 5 de setembro, com a participação do advogado Giussepp Mendes e da vice-governadora do Pará, Hana Ghassan. O debate vai explorar de que forma o maior evento climático do mundo pode ser transformado em um marco de oportunidades e desenvolvimento sustentável para a Amazônia e para o Brasil.

image Giussepp Mendes estará entre os participantes do evento que tratará de negócios sustentáveis (Divulgação/ PMA Advogados)

Para Giussepp Mendes, participar desse debate em Belém tem um significado especial. “A COP 30 coloca o Pará e a Amazônia no centro do debate global sobre sustentabilidade. Nosso desafio é garantir que esse evento se traduza em benefícios concretos para a população, em oportunidades de negócios sustentáveis e em um legado duradouro para a região. O Empreende Brazil será um espaço fundamental para refletirmos e trocarmos ideias sobre esse futuro”, destacou o advogado.

Além disso, o Empreende Brazil 2025 contará com palestras do historiador e escritor Leandro Karnal, da influenciadora e palestrante Cíntia Chagas, do empresário Eduardo Brasil, entre outros convidados de destaque nacional. Também estarão presentes a apresentadora e palestrante Luiza Possi, a repórter e apresentadora Alice Bastos e vários outros especialistas.

A programação inclui painéis sobre inovação, protagonismo feminino, liderança empresarial e transformação digital, voltados para empreendedores e gestores que buscam novas estratégias para os negócios e para o desenvolvimento da região.

Serviço

Empreende Brazil 2025 - Edição Amazônia

Data: 4 e 5 de setembro de 2025

Horário: No dia 4, a partir de 12h30, e no dia 5, a partir das 8h

Local: Assembléia Paraense, em Belém

Mais informações e programação completa: empreendebrazil.com.br/amazonia-2025

 

Conteúdo de Marca
.
