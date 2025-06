Alunos ajudam a plantar mudas e conscientizar motoristas durante blitz ambiental em Belém

Como parte das atividades da Semana do Meio Ambiente, o Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) realizou, nesta terça-feira (3), a terceira edição da Blitz Ambiental, na avenida João Paulo II, em Belém. Este ano, a ação contou com um diferencial: a participação ativa de crianças e adolescentes do projeto social PMzito BPA, que promove educação ambiental entre jovens.

Durante a programação, os alunos abordaram motoristas e pedestres para dialogar sobre a importância da preservação ambiental. Também participaram do plantio de mudas nas proximidades do batalhão e distribuíram espécies nativas como forma de incentivar a arborização urbana e sensibilizar a população sobre práticas sustentáveis.

A estudante Ane Jamilly, de 13 anos, moradora do bairro da Pedreira, compartilhou a emoção de participar da iniciativa. “Isso daqui é uma experiência única. A gente vai plantar, e vai lembrar daquilo ali, do que a gente fez. Para mim, é muito importante para entender o ambiente. Estou aprendendo mais, e me sinto feliz por isso. Estou criando consciência ambiental, aprendendo a cuidar da natureza”, relatou.

O comandante do BPA, tenente-coronel Jeremias Moura, enfatizou o caráter educativo da atividade. “Nosso objetivo é despertar nas crianças e adultos a responsabilidade de cuidar do meio ambiente. A presença deles na Blitz não é apenas simbólica, é educativa e transforma a maneira como enxergam a natureza e a cidade onde vivem”, afirmou.

A ação teve como foco promover a conscientização ambiental por meio da interação direta entre os jovens e a população, reforçando a ideia de que preservar o meio ambiente é uma tarefa que envolve todos.

Com a missão de proteger o meio ambiente no Pará, o BPA atua na fiscalização de crimes ambientais, preservação dos recursos naturais e combate a atividades ilegais que ameacem a fauna, a flora e os ecossistemas. Além do trabalho de fiscalização, o batalhão desenvolve projetos educativos como o PMzito BPA, fortalecendo o vínculo entre a população e a natureza e incentivando uma cultura de respeito ao planeta.