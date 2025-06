TV Liberal lança clipes especiais sobre meio ambiente e cultura junina em horário nobre

A TV Liberal realiza nesta semana o lançamento de dois clipes institucionais que celebram a cultura paraense e a preservação ambiental. O primeiro, “São João Nortista”, vai ao ar nesta quarta-feira (4), enquanto o segundo, “Nosso Planeta (O Pará Tá no Clima)”, interpretado por Walder Wolf, será exibido na quinta-feira (5), Dia Mundial do Meio Ambiente. Ambos estreiam no intervalo da novela Vale Tudo, no horário nobre, um dos espaços de maior audiência da emissora. Após a exibição, os clipes também estarão disponíveis nas redes sociais da TV.

O clipe “Nosso Planeta (O Pará Tá no Clima)” faz parte de uma campanha institucional da TV Liberal voltada à valorização da floresta e à conscientização ambiental. A canção de Walder Wolf, artista natur​al do município de Cametá, será veiculada como chamada institucional durante a programação e combina letra de apelo ecológico com imagens da Amazônia e de seus povos.

“A canção nasceu de um sentimento profundo que me acompanha desde a infância: o amor e o respeito pela natureza. Eu fui criado em Cametá, convivendo de perto com a floresta, e aprendi desde cedo que a natureza é nossa casa. Essa música é um chamado para ação, um grito de amor pela Amazônia e um lembrete de que precisamos mudar nossos hábitos com urgência”, afirma o cantor.

A escolha por um artista do interior do estado reforça o compromisso da emissora com a valorização das vozes locais. “Queremos dar voz a quem vive a Amazônia de verdade, no cotidiano, com sensibilidade e compromisso. A campanha traz uma mensagem poderosa, com uma trilha envolvente e um olhar poético sobre a floresta. É uma ação que conecta arte, consciência e pertencimento”, diz Vinicius Volpi, diretor de programação da TV Liberal.

“São João Nortista”

Já o clipe “São João Nortista” homenageia as tradições juninas paraenses, com cenas gravadas em Belém e trilha original de Felix Robatto, que também interpreta a música. “O São João no Pará é uma experiência única. A gente tem quadrilha, tem Pássaro Junino, tem uma mistura de gêneros musicais, tem danças e uma comida boa demais! Aqui a gente celebra com maniçoba, mingau de milho, de tapioca, com tacacá… é uma mistura de sabores e tradições que só o paraense entende. ‘São João Nortista’ nasceu exatamente desse sentimento”, afirma o artista.

O vídeo foi gravado na Capela Santo Antônio, no bairro do Maracangalha, com participação das quadrilhas Junina Providência e Divina União, além dos dançarinos Seu João e Dona Nanci. A produção é uma parceria da TV Liberal com a Lambada Produções e contou com apoio da Mariqueti.

“O projeto do clipe nasceu com a intenção de mostrar como é o São João no nosso estado e levar os telespectadores à uma experiência de ver na televisão uma brincadeira junina do mesmo jeito que ele vê na rua de sua casa”, explica Luciano Alma, coordenador de produção da TV Liberal.

Também participaram do projeto membros da Comunidade Aviva. “Esse clipe é um presente para os paraenses. Um registro artístico que valoriza a identidade local, a música diversa, a nossa gente. É o tipo de projeto que emociona porque é de verdade”, completa Vinicius Volpi.

Serviço:

“São João Nortista”

Estreia: Quarta-feira, 4 de junho

Música: Original de Felix Robatto

Cenário: Capela Santo Antônio (Maracangalha), com participação de quadrilhas, dançarinos populares e Comunidade Aviva

Tema: Tradições juninas do Pará

“Nosso Planeta (O Pará Tá no Clima)”

Estreia: Quinta-feira, 5 de junho (Dia Mundial do Meio Ambiente)

Intérprete: Walder Wolf, cantor de Cametá

Tema: Preservação ambiental e amor pela Amazônia

Onde assistir?

No intervalo da novela Vale Tudo, em horário nobre da TV Liberal

Após a exibição, os clipes também estarão disponíveis nas redes sociais da emissora