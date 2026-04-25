Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Alagamentos aumentam o risco de contrair leptospirose, alerta infectologista; veja como se prevenir

Os sintomas iniciais incluem febre alta, dor de cabeça e dor muscular, principalmente na panturrilha.

Bruno Roberto | Especial para O Liberal
fonte

As chuvas levam a bactéria causadora da leptospirose para a superfície, aumentando o risco de contaminação (Foto: Ivan Duarte/O Liberal)

Com as fortes chuvas registradas nas últimas semanas em Belém, a população enfrenta alagamentos em vários pontos da cidade. Um dos problemas causados por esse cenário é o crescimento do risco de transmissão da leptospirose, visto que os alagamentos são compostos por água da chuva em contato com lixo, esgoto e urina de animais.

Em Belém, os dados da Secretaria Municipal de Saúde indicam que os casos de leptospirose aumentaram de 2024 para 2025, saindo de 44 para 50. Em 2026, 22 casos foram registrados até março na capital paraense.

No Pará, os casos da doença também cresceram nos últimos anos. Em 2024, foram registrados 121 casos de leptospirose no estado, seguidos de 152 em 2025. Em 2026, foram registrados 16 casos até março, segundo a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa).

A Redação Integrada de O Liberal procurou a Sespa para entender a divergência entre os dados das duas secretarias sobre o número de casos em Belém. A Sespa informou que “os dados divulgados pelo Estado são provenientes do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), base oficial do Ministério da Saúde para registro e consolidação de casos de doenças de notificação compulsória em todo o território nacional”.

Relação dos alagamentos com a leptospirose

A leptospirose é causada pela bactéria Leptospira, que pode viver por meses nos locais onde o rato – ou outro animal infectado – urinou, como em esgotos e lixos. Em períodos chuvosos, a água da chuva traz a bactéria para a superfície.

O infectologista Lourival Marsola alerta que as pessoas devem evitar ao máximo entrar em contato com água de alagamento. “Enchente não é só água da chuva. É água misturada com esgoto, lixo e urina de animal. E vemos pessoas nadando, brincando e bebendo dentro da água”. “Não é leve sempre. Pode começar simples e, se complicar, vira uma doença grave de verdade, que pode afetar rim, fígado e até levar à morte”, completa.

A infecção ocorre a partir do contato da bactéria com lesões na pele, quando a pele íntegra fica imersa por longos períodos em água contaminada, por meio de mucosas ou pelo consumo de alimentos ou bebidas contaminadas.

“A pessoa se infecta quando entra em contato com essa água suja — e não precisa estar cheio de ferida não. Às vezes, uma pele “aparentemente normal”, mas que ficou muito tempo na água, já é suficiente. Olho e boca podem ser porta de entrada”, explica o infectologista.

Os sintomas iniciais são febre alta, dor de cabeça, dor muscular, principalmente na panturrilha, náuseas/vômitos e falta de apetite. A manifestação dos sintomas pode começar de 1 a 30 dias após a contaminação.

Em casos graves, o Ministério da Saúde destaca que há alguns sintomas que aparecem em fase tardia, como síndrome de hemorragia pulmonar, manifestações hemorrágicas e síndrome de Weil (tríade de icterícia, insuficiência renal e hemorragias).

No caso do surgimento de sintomas, os usuários do SUS (Sistema Único de Saúde) devem procurar as unidades básicas de saúde (UBS) ou de pronto atendimento (UPA). O diagnóstico é realizado a partir da coleta de sangue, na qual o médico verificará se há presença de anticorpos para leptospirose ou da bactéria, de acordo com o Ministério da Saúde.

O infectologista alerta que o paciente explique ao médico se entrou em contato com água de enchente, pois “isso muda totalmente o raciocínio de quem está atendendo. Quanto mais cedo começar o tratamento, melhor”.

Como se prevenir

Com base na forma de contágio e nos perigos de contrair a bactéria durante o período de chuvas, os principais meios de prevenção contra leptospirose são, segundo o infectologista Lourival Marsola:

  • Evitar entrar em água de enchente;
  • Proteger os pés ao andar em áreas alagadas;
  • Higienizar adequadamente o corpo ao entrar em contato com áreas alagadas;
  • Cuidar do lixo para evitar atrair ratos.

Apenas ratos transmitem?

Por mais que a leptospirose seja associada apenas a ratos, a bactéria não está presente apenas na urina desses roedores. “O rato é o mais famoso, principalmente na cidade, mas não é o único. O problema é a urina de animais contaminando água e lama. Pode ser rato, cachorro, boi, porco, entre outros”, detalha o infectologista.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

leptospirose

alagamentos

cidades

saúde
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Dia das mães

Dia das Mães: setor de beleza e bem-estar projeta crescimento de até 60% em Belém

Com pacotes que variam de R$ 125 a R$ 1.600, clínicas e spas ampliam oferta para a data

25.04.26 8h00

TRANSPORTE

Linha Mosqueiro-São Brás recebe 15 ônibus extras por dia até o feriado de Tiradentes

No domingo (19) e no feriado de terça (21), a passagem é gratuita para os usuários

18.04.26 21h23

OPERAÇÃO

Fiscalização apreende 32 motos com descarga irregular em Belém

Ação do programa “Belém em Ordem” responde ao aumento de denúncias de perturbação do sossego e poluição sonora na capital

18.04.26 21h08

MERCADO

Em alta, mercado de seminovos puxa feirões e amplia disputa por crédito no varejo automotivo

Oportunidade de compra terá financiamento em até 60 meses para automóveis e 48 parcelas para motos

15.04.26 12h12

MAIS LIDAS EM BELÉM

enchentes

Chuva ininterrupta em Belém causa alagamentos e transtornos em vários bairros

Imagens mostram casas invadidas pela água e crianças brincando em vias alagadas após temporal

19.04.26 17h14

INVESTIGAÇÃO

Denúncias contra clínica apontam mortes, maus-tratos e irregularidades em contratos com Estado

Unidade que atua em Belém e se apresenta como referência em saúde mental acumula relatos de violações de direitos humanos

19.04.26 8h00

BELÉM

Grande Belém tem chuva intensa no fim de semana; segunda (20/4) terá trovoadas e céu nublado

Previsão da Coordenação de Monitoramento Hidrometeorológico e da Qualidade do Ar (COMHAR) é de que, durante a tarde e noite de segunda-feira (20/4), o céu esteja predominantemente nublado a encoberto com pancadas de chuvas

19.04.26 10h16

MUITA ÁGUA

Belém registra pontos de alagamento com forte chuva neste domingo (19/4)

Na passagem Redenção, próximo ao Canal do Caraparu, no bairro do Guamá, a via ficou completamente alagada

19.04.26 10h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda