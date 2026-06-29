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Águas do Pará leva ação de serviços aos bairros da Sacramenta e Cidade Velha, em Belém

Atualização de cadastro, acesso à Tarifa Social, negociação de débitos e recebimento de avisos poderão ser feitos

O Liberal
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A Concessionária Águas do Pará leva atendimento itinerante aos bairros da Sacramenta e Cidade Velha, em Belém. (Divulgação / Águas do Pará)

A população dos bairros da Sacramenta e Cidade Velha, em Belém, poderão realizar diversos serviços em ação itinerante da concessionária Águas do Pará. A ação ocorrerá em nove pontos de atendimentos nos bairros, até esta sexta-feira (03/07). A iniciativa busca facilitar o acesso a benefícios comerciais e fortalecer os canais de comunicação com os clientes.

A ação iniciou nesta segunda-feira (29/06) e segue até esta terça-feira (30/06) na Passagem Mucajá, em frente ao Posto Texas, no bairro da Sacramenta. Já entre os dias 1º e 3 de julho, o atendimento será realizado na Praça do Arsenal, na Cidade Velha. Em ambos os locais, o atendimento ocorrerá das 8h30 às 17h.

A atualização cadastral permite que os clientes recebam avisos antecipados sobre manutenções programadas, interrupções temporárias no abastecimento e orientações de consumo diretamente por SMS e WhatsApp.

Além disso, o cadastro atualizado facilita o acesso à Tarifa Social, que concede 50% de desconto na conta de água para famílias elegíveis, e às condições especiais de negociação de débitos oferecidas pela concessionária.

A Águas do Pará reforça que a atualização cadastral deve ser realizada apenas pelos canais oficiais da concessionária. A empresa não envia mensagens nem realiza ligações solicitando dados pessoais aos clientes.

Para realizar a atualização cadastral, o titular da ligação deve apresentar: nome completo; CPF ou CNPJ; Número de telefone com DDD; Endereço de e-mail.

Serviço: Atendimento itinerante Águas do Pará nos bairros

Atualização cadastral – Sacramenta
Data: 29 e 30 de junho
Local: Passagem Mucajá, em frente ao Posto Texas
Horário: 8h30 às 17h

Atualização cadastral – Cidade Velha
Data: 1º a 3 de julho
Local: Praça do Arsenal
Horário: 8h30 às 17h

Canais oficiais de atendimento e alerta de segurança

Os canais oficiais são:
Aplicativo: Águas App (Android e iOS);
WhatsApp e telefone: 0800 091 0091;
Site: aguasdopara.com.br;
Atendimento presencial: lojas físicas da Águas do Pará e atendimento itinerante

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