Água Pará: programa social que paga conta de água faz novos cadastros em Belém; veja como participar

A partir desta terça-feira (18), moradores dos bairros Barreiro, Miramar, Maracangalha e dos conjuntos Promorar, Providência e Paraíso dos Pássaros, em Belém, podem aderir ao programa “Água Pará”, por meio de ação de cadastramento realizado pela Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa). O objetivo do programa é garantir o custeio do valor referente ao consumo de até 20 mil litros de água aos beneficiários de baixa renda. A ação vai até o dia 22 de junho.

Entre os dias 18 e 21, os atendimentos serão feitos das 16h às 20h, na área da Estação de Tratamento de Água que abastece os bairros, localizada na Avenida dos Tucanos, no conjunto Paraíso dos Pássaros. No sábado (22), os cadastros serão realizados entre 8h e 12h, no mesmo local.

Documentos necessários

Para ingressar no Programa, é necessário estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) como baixa renda, ter registro da conta de água na Cosanpa com a mesma titularidade do CPF.

Além destes documentos, os interessados devem apresentar:

originais e cópias do RG e CPF,

uma conta da Cosanpa,

comprovante de residência,

cartão do Programa Bolsa Família ou resumo do CadÚnico.

Ele garante o custeio no valor referente ao consumo de até 20 mil litros de água aos beneficiários abraçados pelo programa.

O que é o Água Pará?

O programa social Água Pará garante o pagamento, no período de dois anos, das contas de água de famílias de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade que registram um consumo médio mensal de até 20 metros cúbicos, apurado com base na média dos últimos seis meses. O consumo excedente aos 20 metros cúbicos garantidos pelo programa é pago pelo consumidor.

*(estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)