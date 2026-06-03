Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Agressão no Espaço Acolher ocorreu após reclamação sobre usuários na chuva, afirma vítima

Segundo a vítima, usuários da unidade, incluindo idosos e pessoas doentes, são frequentemente obrigados a aguardar do lado de fora mesmo durante fortes chuvas

Gabriel Pires
fonte

“Só pedi respeito”: diz Aldeglan ao lembrar que agressão ocorreu após reclamar de atendimento (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

A agressão sofrida por Aldeglan Silva dentro do Espaço Acolher, na última terça-feira (2), em Belém, teria sido motivada por uma reclamação sobre as condições de acesso ao abrigo. Segundo a vítima, usuários da unidade, incluindo idosos e pessoas doentes, são frequentemente obrigados a aguardar do lado de fora mesmo durante fortes chuvas. Na noite do episódio, ao questionar a situação e tentar permanecer no local, ele afirma ter sido impedido por agentes da Guarda Municipal, dando início à confusão registrada em vídeo e que agora é alvo de apurações por órgãos de controle e defesa dos direitos humanos.

A vítima explica que, ao insistir, foi imobilizado, enforcado por agentes, recebeu chutes enquanto tentava se segurar em um corrimão, foi arrastado para fora da unidade e atingido com spray de pimenta. Aldeglan afirma que buscava apenas reivindicar melhores condições de atendimento e respeito aos usuários do serviço.

“Não é porque a gente se encontra nessa situação que tem que ser tratado dessa forma. A gente ficou nessa situação e eu não iria aceitar, não só por mim, mas por todos os meus irmãos que se encontram na mesma situação. Por esse motivo, eu entrei e cheguei um pouco com a voz alta, mais nervoso, pela razão que eu tinha", conta. 

Falta de diálogo

Segundo ele, o assunto já tinha sido discutido durante uma reunião com as pessoas que são usuários. No entanto, nada mudou. “Em Belém, todo dia chove, quase sempre perto do horário da gente entrar, que é às 18h. Aquilo me revoltou, porque eu vi pessoas debaixo de uma chuva grossa, como foi ontem aqui. A Guarda já estava aí e eles falaram que eu não iria ficar lá dentro. Eu disse: 'Como eu não vou ficar? Eu vou ficar aqui dentro'”, relata.

“Um guarda veio e me deu uma 'gravata'. Depois eu tentei me segurar em um corrimão, e o outro me segurou e me enforcou aqui. Enquanto isso, o outro começava a me chutar, tentando me acertar. Depois me arrastaram igual a um animal, coisa que eu não mereço, para fora. Em seguida, me deram uma rajada de spray de pimenta”, acrescenta.

Direito

Para a vítima, o episódio foi apenas um susto e conta que deve retornar ao abrigo no período da noite, pois é direito dele. “Eu não quero guerra com ninguém. Apenas quero procurar o meu direito e que a justiça seja feita. O que falta, da minha parte, é um tratamento melhor. É esse tipo de pequena coisa que está faltando ajeitar, como essa situação de chegar o horário da nossa entrada e eles não deixarem a gente aqui debaixo de chuva”, comenta.

“Eles queriam liberar a entrada só a partir das seis horas da tarde. Certo, eu concordo com o horário das seis horas, mas se não estiver chovendo. Quando está chovendo, é diferente. A gente não pode ficar doente. Ninguém merece isso", reforça ele.

image “Só pedi respeito”: diz Aldeglan ao lembrar que agressão ocorreu após reclamar de atendimento (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Posicionamento

Em nota, a Prefeitura de Belém informou que os guardas municipais envolvidos na situação da pessoa em situação de rua foram imediatamente afastados de suas funções, assim como já instaurou Processo Administrativo Disciplinar - PAD - para estes servidores efetivos da Guarda Municipal de Belém, seguindo todos os trâmites necessários de apuração e rigor. “A Polícia Civil foi acionada logo após o ocorrido e um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia”, afirma. 

“A PMB informa ainda que o cidadão em situação de rua foi recebido no abrigo Espaço Acolher para pernoite, dentro das normas de instalações do equipamento. O acolhido recebeu jantar e kit de higiene pessoal, assim como vaga em um dos quartos do Espaço, local que já vinha recebendo o usuário de forma paulatina, desde sua abertura, em fevereiro de 2026”, completa o comunicado. 

A gestão ainda completa: “A Prefeitura de Belém ressalta que todo o trabalho realizado junto às pessoas em situação de rua é de extremo cuidado, escuta ativa, acolhimento e humanização e que não admite qualquer forma de violência”.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém

espaço acolher

vítima
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Rodízios

Comida paraense e empadas: rodízios expandem cardápios e criam novas experiências em Belém

Empreendedores investem em formatos criativos de consumo livre para ampliar clientela e fortalecer marcas

17.05.26 8h00

De mãe para filha

De erveiras a cozinheiras: mães e filhas fortalecem tradições em negócios no Ver-o-Peso

Laços familiares transformam ensinamentos do dia a dia em parceria de trabalho e fonte de renda em Belém

10.05.26 8h00

Debaixo d'água

PMB desmarca pela segunda vez reunião para apresentar projeto da obra à comunidade do Mata Fome

Prefeitura de Belém não dá resposta para moradores, após quase um mês do transbordo do igarapé

09.05.26 17h39

Festivais de tortas

Tendência nas redes sociais, festivais de tortas conquistam público em Belém

Eventos reúnem variedade de sabores, atraem filas e ampliam experiências gastronômicas na capital

03.05.26 8h00

MAIS LIDAS EM BELÉM

Luto na Educação

Morre em Belém o arquiteto urbanista, engenheiro, ambientalista e professor Euler Arruda

Ele sofreu infarto fulminante enquanto se divertia com a família na Assembléia Paraense na manhã deste sábado (30)

30.05.26 22h42

MÃO ÚNICA

Prefeitura anuncia mudança no trânsito da avenida Pedro Álvares Cabral; veja o que muda

Mudança prevê reorganização do trânsito entre a Júlio César e a Doca; recapeamento da Municipalidade já começou

02.06.26 0h35

Belém

Assembléia Paraense registra morte de homem nas dependências do clube neste sábado (30)

Clube divulgou nota lamentando o ocorrido

30.05.26 19h15

ABANDONO

Buraco, lama e alagamento: moradores denunciam ruas precárias em Mosqueiro

Entre os pontos mais críticos estão a rua José Augusto Barros e a rua Luís de Camões, ambas localizadas no bairro São Francisco, onde buracos, lama e alagamentos dificultam a mobilidade

02.06.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda