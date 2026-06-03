Agressão no Espaço Acolher ocorreu após reclamação sobre usuários na chuva, afirma vítima

A agressão sofrida por Aldeglan Silva dentro do Espaço Acolher, na última terça-feira (2), em Belém, teria sido motivada por uma reclamação sobre as condições de acesso ao abrigo. Segundo a vítima, usuários da unidade, incluindo idosos e pessoas doentes, são frequentemente obrigados a aguardar do lado de fora mesmo durante fortes chuvas. Na noite do episódio, ao questionar a situação e tentar permanecer no local, ele afirma ter sido impedido por agentes da Guarda Municipal, dando início à confusão registrada em vídeo e que agora é alvo de apurações por órgãos de controle e defesa dos direitos humanos.

A vítima explica que, ao insistir, foi imobilizado, enforcado por agentes, recebeu chutes enquanto tentava se segurar em um corrimão, foi arrastado para fora da unidade e atingido com spray de pimenta. Aldeglan afirma que buscava apenas reivindicar melhores condições de atendimento e respeito aos usuários do serviço.

“Não é porque a gente se encontra nessa situação que tem que ser tratado dessa forma. A gente ficou nessa situação e eu não iria aceitar, não só por mim, mas por todos os meus irmãos que se encontram na mesma situação. Por esse motivo, eu entrei e cheguei um pouco com a voz alta, mais nervoso, pela razão que eu tinha", conta.

Falta de diálogo

Segundo ele, o assunto já tinha sido discutido durante uma reunião com as pessoas que são usuários. No entanto, nada mudou. “Em Belém, todo dia chove, quase sempre perto do horário da gente entrar, que é às 18h. Aquilo me revoltou, porque eu vi pessoas debaixo de uma chuva grossa, como foi ontem aqui. A Guarda já estava aí e eles falaram que eu não iria ficar lá dentro. Eu disse: 'Como eu não vou ficar? Eu vou ficar aqui dentro'”, relata.

“Um guarda veio e me deu uma 'gravata'. Depois eu tentei me segurar em um corrimão, e o outro me segurou e me enforcou aqui. Enquanto isso, o outro começava a me chutar, tentando me acertar. Depois me arrastaram igual a um animal, coisa que eu não mereço, para fora. Em seguida, me deram uma rajada de spray de pimenta”, acrescenta.

Direito

Para a vítima, o episódio foi apenas um susto e conta que deve retornar ao abrigo no período da noite, pois é direito dele. “Eu não quero guerra com ninguém. Apenas quero procurar o meu direito e que a justiça seja feita. O que falta, da minha parte, é um tratamento melhor. É esse tipo de pequena coisa que está faltando ajeitar, como essa situação de chegar o horário da nossa entrada e eles não deixarem a gente aqui debaixo de chuva”, comenta.

“Eles queriam liberar a entrada só a partir das seis horas da tarde. Certo, eu concordo com o horário das seis horas, mas se não estiver chovendo. Quando está chovendo, é diferente. A gente não pode ficar doente. Ninguém merece isso", reforça ele.

“Só pedi respeito”: diz Aldeglan ao lembrar que agressão ocorreu após reclamar de atendimento (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Posicionamento

Em nota, a Prefeitura de Belém informou que os guardas municipais envolvidos na situação da pessoa em situação de rua foram imediatamente afastados de suas funções, assim como já instaurou Processo Administrativo Disciplinar - PAD - para estes servidores efetivos da Guarda Municipal de Belém, seguindo todos os trâmites necessários de apuração e rigor. “A Polícia Civil foi acionada logo após o ocorrido e um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia”, afirma.

“A PMB informa ainda que o cidadão em situação de rua foi recebido no abrigo Espaço Acolher para pernoite, dentro das normas de instalações do equipamento. O acolhido recebeu jantar e kit de higiene pessoal, assim como vaga em um dos quartos do Espaço, local que já vinha recebendo o usuário de forma paulatina, desde sua abertura, em fevereiro de 2026”, completa o comunicado.

A gestão ainda completa: “A Prefeitura de Belém ressalta que todo o trabalho realizado junto às pessoas em situação de rua é de extremo cuidado, escuta ativa, acolhimento e humanização e que não admite qualquer forma de violência”.