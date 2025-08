Agosto começa com praias cheias e clima de despedida do verão na ilha de Outeiro neste domingo

Apesar da chegada de agosto, mês que marca o fim da alta temporada de veraneio, a movimentação seguiu intensa nas praias da ilha de Outeiro, distrito de Belém, neste domingo (3). As praias Grande e do Amor registraram um grande número de banhistas. Famílias e grupos de amigos aproveitaram a tarde de sol após a chuva desta tarde para curtir o restante do fim de semana, mesmo fora da alta temporada do chamado "verão amazônico".

Nem mesmo a chuva rápida que caiu no meio da tarde afastou os banhistas, que aproveitaram a maré baixa para curtir um dia de lazer. Crianças brincaram de pipa, futebol na areia e até no mar. Mesmo com o dia se encaminhando para o fim, até por volta das 15h o clima ainda era de animação, com famílias chegando à praia Grande. Entre os veranistas, o ambiente era de descontração e um consenso entre a maioria: Outeiro é uma opção acessível para quem quer aproveitar o domingo.

O comerciante Marcone Ferraz, de 51 anos, saiu de Barcarena, distante cerca de 20 km de Belém, com a esposa, a filha, os netos e um sobrinho para aproveitar o domingo em família, em Outeiro, na praia Grande. Ele contou que costuma frequentar o local por ser movimentado, de fácil acesso e por permitir um “bate-volta” rápido. Eles chegaram por volta de meio-dia, e planejavam ficar até depois das 23h na ilha do distrito de Belém.

Marcone junto da família na praia Grande (Foto: Cristino Martins | O Liberal)

“Estamos curtindo bastante, todo mundo reunido, gostamos desse clima de lazer. A gente gosta de praia com bastante movimento. E Outeiro é perto, dá pra ir e voltar rapidinho. A praia estava boa, com um sol bacana nesse domingo, além da comida boa que tem por aqui. Toda hora passa alguém para vender alguma coisa legal”, diz ele, ao pontuar que opção é que não falta para uma programação em família.

Segundo Marcone, nem a chuva rápida no meio da tarde atrapalhou os planos. “A chuva é até boa, porque depois vem aquele sol forte de novo”, comenta. Marcone afirmou, ainda, que costuma ir a Outeiro também durante a semana - quando tem um tempo livre. Ele disse que passaram o mês no Caripi e agora estavam aproveitando o fim do veraneio na capital: “A gente gosta tanto que vem até nas segundas-feiras”, completa.

Outeiro Foto: Cristino Martins | O Liberal Foto: Cristino Martins | O Liberal Foto: Cristino Martins | O Liberal Foto: Cristino Martins | O Liberal Foto: Cristino Martins | O Liberal Foto: Cristino Martins | O Liberal Foto: Cristino Martins | O Liberal Foto: Cristino Martins | O Liberal Foto: Cristino Martins | O Liberal Foto: Cristino Martins | O Liberal

Alternativa acessível

A tarde para um domingo de praia também foi proveitosa para o instalador de películas Alex Santos, de 39 anos, que saiu do bairro da Sacramenta para uma manhã de sol com a esposa e os filhos. Durante o mês de julho, eles aproveitaram os domingos para viajar com a família, indo a lugares como Salinas e Mosqueiro, mas neste fim de semana optou por algo mais simples.

“A mulher chamou, disse ‘vamos ali na praia’, aí viemos. Aqui é perto, rapidinho a gente chega, nem meia hora de casa até aqui, e sem trânsito. Estamos chegando agora, só pra tomar um banho e daqui a pouco voltar. Antes de almoçar mesmo, só pra dar uma distraída. É perto, deu nem meia hora, saindo de Belém, porque não tem trânsito”, comenta Alex.

Segundo Alex, o custo mais baixo é um dos principais atrativos da praia Grande. Ele comentou que costuma frequentar o local por ser uma alternativa mais acessível em comparação com outras praias da região: “As outras praias são muito caras, aqui é mais barato. A gente gasta menos e ainda relaxa. A gente só tem o domingo pra sair, porque trabalho de segunda a sábado. Já é agosto, mas o paraense ainda está no ritmo de julho”.

Despedida do verão

Já na praia do Amor, o movimento era mais tranquilo neste domingo (3), com fluxo reduzido em comparação a outras áreas de Outeiro. Ainda assim, muitas pessoas aproveitaram o fim da tarde à beira-mar, em clima de despedida do veraneio. O porteiro João Batista Lobato, de 50 anos, foi um dos que escolheu o local para passar o dia com a família.

Morador do Tapanã, ele contou que optou pela praia do Amor por ser próxima de casa e ter um ambiente mais sossegado, ideal para relaxar e fugir do calor. “A Praia do Amor é uma praia tranquila, uma praia familiar. A gente vem pra se divertir, tirar o estresse do dia a dia. Hoje, como é minha folga e minha esposa estava voltando de viagem, resolvi trazer ela pra passear. É também uma forma de se despedir do verão de 2025”, relata João.

Segundo ele, o trajeto foi rápido e o trânsito, tranquilo. João disse que chegaram por volta de meio-dia e pretendiam ficar até o fim da tarde. “Comemos um peixinho maravilhoso, filé de dourada com arroz e feijão. Muito bom e com preço acessível”, conta Ele completou dizendo que estava com a esposa e outros familiares, incluindo um sobrinho que está prestes a viajar para Goiânia. “Viemos aproveitar juntos, curtir um pouco enquanto dá. O importante é estar com saúde e em família”, frisa.