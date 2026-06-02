Aeroporto Internacional de Belém espera mais de 55 mil viajantes no feriado de Corpus Christi

O feriado de Corpus Christi, celebrado na quinta-feira (4), deve movimentar viajantes no Aeroporto Internacional de Belém. Entre os dias 3 e 7 de junho, a expectativa é de que mais de 55,5 mil passageiros sejam atendidos no Aeroporto Internacional de Belém, entre embarques, desembarques e conexões nos 369 voos previstos para 26 destinos no Brasil e no exterior. A estimativa representa crescimento de 3% no fluxo de viajantes em comparação com a movimentação registrada no mesmo feriado no ano passado, quando 53,8 mil clientes foram atendidos no Aeroporto Júlio Cézar Ribeiro (Val-de-Cans) entre os dias 18 e 22 de junho.

Operações

Atualmente, o Val-de-Cans atende voos regulares para os seguintes destinos:

Sudeste e Centro Oeste:

● Brasília (DF)

● Belo Horizonte (MG)

● Rio de Janeiro (RJ)

● São Paulo (SP)

● Campinas (SP)

Nordeste:

● Recife (PE)

● Fortaleza (CE)

● São Luiz (MA)

Norte:

● Manaus (AM)

● Macapá (AP)

● Santarém (PA)

● Altamira (PA)

● Monte Dourado (PA)

● Porto de Moz (PA)

● Carajás (PA)

● Marabá (PA)

● Breves (PA)

● Paragominas (PA)

● Tucuruí (PA)

● Salinópolis (PA)

Internacionais:

● Bogotá (Colômbia)

● Paramaribo (Suriname)

● Caiena (Guiana Francesa)

● Fort Lauderdale (EUA) - Rota sazonal

● Miami (EUA)

● Lisboa (Portugal)