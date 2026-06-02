Aeroporto Internacional de Belém espera mais de 55 mil viajantes no feriado de Corpus Christi
Expectativa é de que aproximadamente 370 voos sejam operados entre os dias 3 e 7 de junho
O feriado de Corpus Christi, celebrado na quinta-feira (4), deve movimentar viajantes no Aeroporto Internacional de Belém. Entre os dias 3 e 7 de junho, a expectativa é de que mais de 55,5 mil passageiros sejam atendidos no Aeroporto Internacional de Belém, entre embarques, desembarques e conexões nos 369 voos previstos para 26 destinos no Brasil e no exterior. A estimativa representa crescimento de 3% no fluxo de viajantes em comparação com a movimentação registrada no mesmo feriado no ano passado, quando 53,8 mil clientes foram atendidos no Aeroporto Júlio Cézar Ribeiro (Val-de-Cans) entre os dias 18 e 22 de junho.
Operações
Atualmente, o Val-de-Cans atende voos regulares para os seguintes destinos:
Sudeste e Centro Oeste:
● Brasília (DF)
● Belo Horizonte (MG)
● Rio de Janeiro (RJ)
● São Paulo (SP)
● Campinas (SP)
Nordeste:
● Recife (PE)
● Fortaleza (CE)
● São Luiz (MA)
Norte:
● Manaus (AM)
● Macapá (AP)
● Santarém (PA)
● Altamira (PA)
● Monte Dourado (PA)
● Porto de Moz (PA)
● Carajás (PA)
● Marabá (PA)
● Breves (PA)
● Paragominas (PA)
● Tucuruí (PA)
● Salinópolis (PA)
Internacionais:
● Bogotá (Colômbia)
● Paramaribo (Suriname)
● Caiena (Guiana Francesa)
● Fort Lauderdale (EUA) - Rota sazonal
● Miami (EUA)
● Lisboa (Portugal)
Palavras-chave
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