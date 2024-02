Adolescente sobe em viaduto para fazer selfie, cai e morre atropelado

Um adolescente de 16 anos morreu após cair de um viaduto, na Rodovia Anchieta, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, na noite da segunda-feira (12). A Polícia Civil informou que ele tentava fazer uma selfie com amigos em cima do elevado quando sofreu a queda.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Jovem morre ao cair de cânion de mais de 90 metros enquanto tentava tirar selfie, nos EUA]]

O garoto teria pulado a grade do viaduto para fazer a foto e caiu na pista em cima de um carro. Ele ainda foi arremessado e atropelado por outro veículo.

As informações são da Secretaria da Segurança Pública (SSP). O socorro foi acionado e confirmou a morte. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e o local passa por perícia. Os passageiros dos dois carros envolvidos no acidente não ficaram feridos.

O caso foi registrado como morte suspeita pelo 2°DP de São Bernardo do Campo.